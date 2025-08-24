Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna állította helyre Amerika és Európa egységét

Az ukrán elnök Kijevben mondott beszédet vasárnap Ukrajna függetlenségének napja alkalmából. Volodimir Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna állította helyre az Egyesült Államok és Európa egységét, majd arra is kitért, hogy az Európai Uniónak és Kijevnek kölcsönösen szüksége van egymásra.

Volodimir Zelenszkij vasárnap Kijev központjában, Ukrajna függetlenségének napja alkalmából mondott beszédet – számolt be a The Kyiv Independent.

Az ukrán államfő szimbolikus helyszínen, a Függetlenség téren emlékeztette állampolgárait, hogy Ukrajna ellenállt annak „a nagy katasztrófának, amelyet Oroszország hozott a földjeikre.” Mint mondta, csak idő kérdése, hogy ismét egy ország és család legyen Ukrajna, amelynek egységét nem bonthatja meg semmilyen ideiglenes megszállás.

Volodimir Zelenszkij felidézte, hogy az orosz-ukrán háború már több mint 1278 napja tart, majd köszönetet mondott a társadalom minden tagjának.

Megjegyezte, hogy Kijev kezébe vette a sorsát, fegyvert fogott, majd bizonyította, hogy a világ második legerősebb hadseregét is képesek megállítani. Kijelentette, hogy az ukrán haderő megcáfolta a „legyőzhetetlen orosz hadsereg” mítoszát, valamint úgy igazságos, ha Ukrajna visszavág az orosz támadásokra.

Mint mondta, számtalan alkalommal javasolt tűzszünetet és béketárgyalást, ám a feltételeket mindig Moszkva diktálta. „Igazságos és átfogó békére van szükségünk, nem az orosz értelemben vett kompromisszumra.”

Az ukrán elnök szerint a háború miatt a világ tiszteli Ukrajnát, és partnerként ismeri el, vezetői pedig helyet foglalhatnak el a tárgyalóasztalnál.

Volodimir Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna képes egyetlen nap alatt összehívni a világ vezetőit, valamint helyreállította az egységet Európa és Washington között.

„Ukrajnát meghallgatják, számon tartják, és a döntés immár a miénk” – fejtette ki.

Volodimir Zelenszkij ukrán beszédet mond a függetlenség napja alkalmából tartott ünnepségen a kijevi Szent Szófia székesegyház előtti téren 2025. augusztus 24-én. Ukrajna 1991. augusztus 24-én vált függetlenné a Szovjetuniótól. (Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Sean Kilpatrick)

Volodimir Zelenszkij arra is kitért, hogy Ukrajnának és az Európai Uniónak kölcsönösen szüksége van egymásra, amelynek tényét „mindenki elismeri.” Úgy véli, hogy Kijevre az európai tagállamok is egy erős szövetségesként tekintenek.

Az ukrán elnök arra is ígéretet tett, hogy olyan „erős biztonsági garanciákat kapnak a szövetségeseiktől, hogy senkinek nem juthat eszébe Ukrajna megtámadása.”

