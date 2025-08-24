Videón Zelenszkij burkolt fenyegetése: az ukrán elnök szerint a „barátság” sorsa Magyarország politikai döntéseitől függ

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap, az ukrán függetlenség napja alkalmából tartott hivatalos ünnepséget követően a Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közösen megtartott sajtótájékoztatóján nyilatkozott a sajtónak Kijevben. Kijelentéseivel burkoltan megzsarolta Magyarországot, amikor azt mondta: a két ország közötti „barátság” a magyar kormány álláspontjától függ.

Egy újságíró arról kérdezte az ukrán elnököt, hogy Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit mennyiben befolyásolja a magyar vétó, illetve Kijev képes-e ezzel összefüggésben a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal nyomást gyakorolni Budapestre. Az államfő az Interfax beszámolója szerint mosolyogva, félreérthetetlen kétértelműséggel fogalmazott.

Zelenszkij válasza így hangzott: „Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ”.

🇺🇦🇭🇺 ZELENSKY THREATENS HUNGARY! “The existence of the Friendship (pipeline) depends on Hungary’s position.” Ukraine is attacking Hungary’s oil supply via the friendship pipeline. pic.twitter.com/3BXCZUywXy — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 24, 2025

A hírt kiszúró Mandiner szerint elnök szavait az ukrán sajtó egyértelmű utalásként értelmezte a Barátság kőolajvezetékre, amely Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít olajat Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba, vagyis

Zelenszkij kijelentése azt sugallja: amennyiben Magyarország nem változtat álláspontján Ukrajna európai integrációjával kapcsolatban, a vezeték további támadások célpontja lehet.

A lap azt is megjegyzi, hogy az ukrán elnök nem pontosította, hogy a partnerségre vagy a Barátság vezetékre utalt, de az ukrán média szerint az utóbbiról beszélt. Az elmúlt napokban három alkalommal is támadás érte a Barátság vezetéket, amellyel Kijev közvetlenül veszélyeztette Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Augusztus 22-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: Oroszország igyekszik a lehető leggyorsabban helyreállítani az olajszállítást, de a károk kijavítása legalább öt napot vesz igénybe.

Zelenszkij fenyegetésére Szijjártó Péter is reagált:

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi médiában válaszolt az ukrán elnök nyilatkozatára, miszerint: Magyarország határozottan visszautasítja Zelenszkij fenyegetőzését.

„Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, (… ) az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők”.

Hozzátette: „Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával”.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)