Több városban is összecsapások voltak Nagy-Britanniában, mert a kormány szállodában helyezte el a migránsokat

Nagy-Britannia egyre több városában tiltakoznak a helyiek a kormánynak a migránsokat szállodákban elhelyező döntése ellen. A Telegraph tudósítása szerint több tucat városban tüntettek azért, hogy vessenek véget a menedékkérők szállodákban való elhelyezésének és ennek során már összecsapásokra is sor került a tiltakozók és az ellentüntetők között.

A hétvégén Nagy-Britanniában fellángolt tiltakozások legfőbb kiváltó oka az, hogy a munkáspárti kormány szállodákban helyezte el az illegálisan az országba érkezőket, a migránsszállodák ellen a brit városok lakosai emelték fel a szavukat, ugyanakkor a „Stand Up To Racism” nevű kampánycsoport a migránsok oldalára állt és megfogadta, hogy szembeszáll a tiltakozókkal, ez pedig Bristol, Horley, Liverpool, Perth és Newcastle városaiban is dulakodásokhoz vezetett – írta meg a Telegraph.

A beszámoló szerint a zavargások nyári hulláma egy bűncselekmény kapcsán kezdődött, amikor egy etióp migránst egy 14 éves lány elleni szexuális erőszakkal vádoltak meg. A vádakat férfi tagadta.

A Londontól alig több mint 20 mérföldnyire fekvő Eppingben történtek után a migránsoknak az egyik essexi hotelből való eltávolításáról szóló döntés született, miközben a brit belügyminiszter jelezte: fellebbezni fog a Legfelsőbb Bíróság döntése ellen, attól tartva, hogy a döntés precedenst teremt más helyi hatóságok számára, hogy jogi kihívásokat nyújtsanak be, amelyek azzal fenyegetnek, hogy felborítják a kormány migrációs politikáját – számolt be a történésekről a portál.

A mostani hétvégére tervezett több tucatnyi tiltakozó megmozdulás során a tüntetők a migránsok hazaküldését követelték, míg az ellendemonstráció résztvevői megpróbálták megakadályozni a felvonulást és összecsaptak a rendezvényt biztosító rendőrökkel.

Egy 37 éves nőt letartóztattak egy sürgősségi dolgozó bántalmazásának gyanújával. Az avoni és a somerseti rendőrség szerint egyetlen tiszt sem szenvedett súlyos testi sérülést, de a rendőrök elleni támadásokról szóló jelentések után vizsgálatokat folytatnak.

Hasonlóan feszült volt a helyzet a migránsellenes és a migránspárti tüntetők között a szintén a brit fővároshoz közeli Horleyban is, ahol a hatóságok három embert őrizetbe vettek rendzavarásért, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.

A tiltakozások kiváltó oka itt is erőszakos cselekmény volt; a város szállodájában elszállásolt egyik migránst korábban három nő ellen elkövetett szexuális bűncselekmény miatt ítélték el.

Liverpoolban a hasonló okok miatt kezdődő tiltakozások és az ellentüntetések következtében 11 embert tartóztattak le, a közrend megsértése, illetve testi sértés bűntette miatt. A Telegraph tudósítása kitér arra is, hogy Kemi Badenoch, a brit Konzervatív Párt vezetője találkozósorozatot szervez pártja tanácsosaival, a menekültszállodákkal kapcsolatos problémákról, míg Yvette Cooper, a munkáspárti kormány belügyminisztere azt mondta: azon dolgoznak, hogy a menedékkérőket elszállásoló szállodákat a lehető leggyorsabban bezárják egy olyan rendezett program részeként, amely segíthet abban, hogy Nagy-Britannia más területein el lehessen kerülni a hasonló problémákat.

A legfrissebb adatok azt mutatták, hogy eddig már több mint 32 ezer menedékkérőt szállásoltak el szállodákban, ami 8 százalékos növekedést jelent a Munkáspárt hivatalba lépése óta, miközben a migránsokat szállító kishajók átkelésének száma is 38 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben – áll a The Telegraph tudósításában.

Kiemelt kép: Az illegális bevándorlók kitoloncolását követelik tüntetõk a menedékkérõket elszállásoló hotelek egyikénél Londonban (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)