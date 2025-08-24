Szijjártó Péter: Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi médiában reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon kijelentésére, amikor azt mondta: Ukrajna mindig is támogatta a Magyarországgal való baráti kapcsolatokat, de a „barátság” működése a magyar kormány álláspontján múlik. A miniszter felszólította az ukrán elnököt arra, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését.

Szijjátó Péter szerint Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy megfenyegesse Magyarországot. A tárcavezető leszögezte: Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. „Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is. Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők" – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt is hozzátette, hogy Magyarország szuverenitásának megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, „amihez nekünk semmi közünk nincsen."„Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával" – zárta bejegyzését a miniszter. Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. beruházásbejelentõ sajtótájékoztatóján a minisztériumban 2025. július 30-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)