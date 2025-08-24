Oroszország mélyen európai ország, amelyet áthat az európai kultúra – jelentette ki a német kancellár

Akár egy esetleges fordulat lehetőségét is magában hordozza a német kancellárnak a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szombaton megtartott 61. Alsó-Szászországi tartományi pártkonferencián elmondott beszéde. Friedrich Merz amellett, hogy beszélt a német gazdaság nehéz helyzetéről és az abból való mielőbbi kilábalás fontosságát hangoztatta, a háború 2022-es kitörése óta első nyugat-európai vezetőként szólt pozitív kontextusban Oroszországról, az orosz kultúráról, a német migrációs politikában pedig egyértelmű irányváltást említett.

Miközben beszédében a német kancellár kiállt Ukrajna támogatása mellett, azt is hangsúlyozta, hogy Oroszországot európai országnak tekinti, amely ráadásul a legnagyobb európai ország és kiemelte, az orosz kultúra jelentőségét.

„Oroszország mélyen európai ország, egész Oroszországot áthatja az európai kultúra”

– fogalmazott.

Friedrich Merz az orosz-ukrán háború kapcsán a diplomáciai megoldások fontosságát hangsúlyozta, a fegyverszállítások elé helyezve azt. Tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyetlen uniós szerv sem tett olyan diplomáciai erőfeszítéseket a béke megteremtése érdekében, mint az általa vezetett német szövetségi kormány.

A kancellár mindenki közös érdekének nevezte, hogy Ukrajnában és ezáltal az egész európai kontinensen helyreálljon a béke és a rend.

Hozzátette, hogy mára megváltozott a nemzetközi szervezetek szerepe, ezek önmagukban nem képesek a béke, a rend és a biztonság megteremtésére.

Friedrich Merz méltatta a Német Szövetségi Hadsereg, a Bundeswehr védelmi szerepét, egyúttal határozottan kiállt Izrael biztonsága mellett, hozzáfűzve, hogy ez nem jelenti azt, hogy az izraeli kormány valamennyi döntésével egyetértene. A CDU honlapjának beszámolója szerint Friedrich Merz elmondta, hogy ismét egész Németországban néppárttá kell válniuk olyannak, amely a társadalom minden rétegében gyökerezik, az ország minden részén, a vidéki területeken és a nagyvárosokban egyaránt.

A kancellár, aki egyben a CDU elnöke is, beszéde jelentős részét a gazdaságnak szentelte és elismerte a német gazdaság recesszióját, ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy ebből mielőbb ki kell kerülni.

A globális versenyre tekintettel jobb keretfeltételekre, kevesebb bürokráciára és megbízható beruházási ösztönzőkre van szükség. Az elfogadott azonnali cselekvési programmal a CDU vezette szövetségi kormány az elmúlt 20 év legnagyobb adókönnyítő intézkedéseit indította el, a jobb értékcsökkenési szabályoktól a társasági adó csökkentéséig. Az első sikerek már nyilvánvalóvá váltak: a vállalatok több mint 600 milliárd eurós beruházást ígértek

– sorolta Friedrich Merz a tudósítás szerint, nem elhallgatva azt, hogy a termelékenységen változtatni kell, a gazdaságpolitika és a migrációs politika pedig új szabályozást kíván.

Friedrich Merz pártja koalíciós partnere, a szociáldemokraták elképzelésével szembemenve kijelentette: kizárja, hogy további adóterhekkel sújtsák a német középosztályt – írta beszámolójában a Süddeutsche Zeitung. A kancellár világossá tette, hogy a CDU már egyértelmű irányt vett a migrációs politika terén:

„Célzott bevándorlás a munkába, nem a szociális rendszerekbe” – hangsúlyozta, kiemelve, hogy hivatalba lépése óta a felére csökkent a menedékkérelmek száma, ami azt jelzi, hogy a kormány helyes irányt mutatott.

Korábban a hirado.hu is beszámolt arról, hogy a német Forsa intézet szűk két héttel ezelőtt közzétett közvéleménykutatási adatai szerint az Alternatíva Németországért (AfD) párt 26 százalékpontos eredményével beállította támogatottsági rekordját, ezzel pedig a legnépszerűbb pártként két százalékponttal maga mögé utasította a kormányzó uniópártok (CDU/CSU) szövetségét. Úgy tűnik a német kormány továbbra sem tud tenni a fokozódó népszerűségvesztés ellen, ha pedig ez így folytatódik, könnyen lehet, hogy a Friedrich Merz kancellár vezette kormány nem bírja ki a következő választásokig.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)