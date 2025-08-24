Orbán Balázs: Az Európai Unió éppen most alakul át háborús projektté

Valóban létezik zsákutca, de nem Magyarország, hanem az elavult külpolitikai gondolkodás hajtott bele – írta a miniszterelnök politikai tanácsadója szombaton a Facebookon.

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált arra a cikkre, amelyben Bába Iván volt államtitkár azt állítja, hogy a brüsszeli döntésekkel szembeni magyar ellenállás elszigetelte hazánkat az Európai Unión belül. Azt javasolja, hogy a szimpátia visszaszerzése érdekében hajtsuk végre az európai migrációs jogot úgy, ahogy azt Brüsszelben elvárják tőlünk. „Röviden: nem értek egyet vele.”

Mint írta, Bába Iván fontos szerepet játszott a rendszerváltozás utáni évtizedek jobboldali külpolitikai doktrínájának kialakításában és képviseletében. Akkor a külpolitikai gondolkodás középpontjában a transzatlanti reintegráció állt. Ennek formája pedig az adaptáció volt: ahhoz, hogy a nyugati közösség minél előbb befogadjon minket, teljesíteni kellett azokat az elvárásokat, melyeket velünk szemben megfogalmaztak. Akkor is, ha ezek nem voltak tökéletesek számunkra. A nyereség miatt – vagyis hogy NATO-tagként a biztonság, EU-tagként a gazdasági előnyök meghaladják a hátrányokat – mindenki úgy kalkulált, hogy megéri. Alapvetően igazuk volt.

Ezekben az időkben a balos és a jobbos külpolitika csak abban különbözött, hogy a balosok minden konkrét érdeksérelem esetén azonnal kapituláltak, a jobbosok meg próbáltak küzdeni azért, hogy a szabályok által okozott esetleges hátrányok minél kisebbek, a Magyarországra jutó előnyök minél nagyobbak legyenek.

A lényeg a gyors integráció, valamint az abból eredő gazdasági felhajtóerő és biztonság volt. Ezt pedig a szabályok kritikátlan átvétele biztosította. „Ennek a korszaknak vége”, más a cél, hiszen az integrációt már elértük. És mi következik most? Mit kell tenni ilyenkor? Ez az, amire a Bába-féle gondolkodás nem képes válaszolni. Ez a kör ugyanis a 1990-es évek tranzíciós külpolitikai doktrínájában ragadt, és ezért az írása abból a feltételezésből indul ki, hogy az EU továbbra is automatikusan garantálja a biztonságot és a jólétet Magyarországon. Ehhez csak tovább kellene követnünk a szabályokat, ahogyan eddig is tettük, s akkor minden rendben lesz

Orbán Balázs kiemelte: Európában jelenleg két dolog nincs: biztonság és jólét. Az EU éppen most alakul át háborús projektté, a félrekalkulált gazdasági döntések következtében gazdaságilag hanyatlik, ez kárhoztatja a tagállamok többségét.

Ehhez pedig társul egy lélektani probléma is: egyesek több mint két évtizeddel a csatlakozás után is úgy gondolkodnak, hogy az EU-ban hozott döntések kőbe vésett dogmák és a tagállamoknak egyetlen lehetőségük van: vakon végre kell hajtani őket. „Szerintem ez nem így van. Létezik egy kör, akik szerint igen: a föderalista baloldali-liberálisok” – írta.

Orbán Balázs szerint ha követnénk a cikkben megfogalmazott logikát, és Magyarország feltétel nélkül elfogadná az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktumát, akkor kötelezően részt kellene vennie a menedékkérők szétosztásában, ami a számítások szerint évente mintegy 16 ezer fő befogadását jelentené vagy ennek elutasítása esetén személyenként 20 ezer euró befizetését más tagállamok javára.

Emellett állandó befogadóhelyeket kellene fenntartanunk, biztosítanunk kellene a menedékkérők szociális és jogi ellátását, az integrációs programok költségeit, és végre kellene hajtanunk az uniós menekültügyi és visszaküldési döntéseket.

A liberális szuperállam rémálom, nem jövőkép

Az Európai Bíróság 2020-ban azt is kimondta, hogy Magyarország gyakorlata – hogy menedékkérelemhez csak a tranzitzónába érkezést követően lehet folyamodni, valamint a szigorúbb őrizeti rendszer és a gyors kitoloncolások rendszere – sérti az uniós szabályokat, és jogszabály-módosításra kötelezte az országot.

A hibás brüsszeli döntések kritika nélküli elfogadása tehát ahhoz vezetne, hogy Brüsszelből dönthetnék el, hogy kik és hányan települhetnek be az ország területére – ez pedig a nemzeti szuverenitás felszámolását jelentené. Nyilvánvaló, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A jobboldali gondolkodás szerint mindenképpen

– szögezte le.

A brüsszeli liberális elit gondolkodását nem tudjuk megváltoztatni, de az Európai Uniót igen, hiszen mi magunk vagyunk az unió. A közös döntéshozatal részeként minden jogszabályt és politikai irányt lehetőségünk van felülvizsgálni és megváltoztatni. Magyarország élni is kíván ezzel a lehetőséggel.

Orbán Balázs szerint a migrációpárti politika azért kitűnő példa, mert mostanra világossá vált, hogy ha Magyarország nem állt volna ki saját érdekei mellett az első pillanattól fogva, akkor a kontrollálatlan migrációs politikája akadály nélkül központi európai politikává válhatott volna. A magyarok által vezetett ellenállás azonban megmutatta, hogy létezik más út is, amely mára az európai politika egyik fő iránya lett. Mindez pedig felértékeli Magyarországot az egész világon. „Mi a jó döntéseinkből, nem pedig a rossz döntések feltétel nélküli követéséből kovácsolunk politikai tőkét. Ez az új korszak logikája.”

A mi doktrínánk az, hogy nyitni kell, mindenhol ott kell lenni, új lehetőségeket kell teremteni, és diverzifikálni. Mindeközben védeni kell a szuverenitást, és harcolni azért, hogy az EU a mi Európánk is legyen: olyan kontinens, ahol béke és pezsgő gazdasági élet van, nem pedig háborús készülődés és emiatti elszegényedés.

Elnyomó szuperállamot, a liberális álmot pedig köszönjük, nem akarunk – az ugyanis rémálom lenne.

Ez az az új magyar külpolitikai doktrína, amely a következő évtizedekben radikálisan megváltozó helyzetben egyedül kecsegtet a siker reményével. Ehhez képest az, hogy ne rendetlenkedjünk, hanem bízzuk magunkat azokra, akik a saját országaikat pár évtized alatt lepusztították – minden tiszteletem mellett – nem tűnik életképes javaslatnak – írta Orbán Balázs.