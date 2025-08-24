„Önökkel vagyunk, bármeddig tartson” – Zelenszkijnek üzent Ursula von der Leyen

Ukrajna függetlenségének alkalmából több nyugati vezető is támogatásáról biztosította Kijevet. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mély tiszteletét küldte Volodimir Zelenszkijnek, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter pedig Dicsőség Ukrajnának felkiáltással köszöntötte az ukrán elnököt.

Volodimir Zelenszkij a közösséig médiában is köszönetet mondott azoknak a külföldi vezetőknek, akik Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója alkalmából üdvözletüket küldték. Az ukrán elnök többek között háláját fejezte ki XIV. Leó pápának, Donald Trump amerikai elnöknek, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, Hszi Csin-ping kínai elnöknek és III. Károly brit uralkodónak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en tisztelgett Ukrajnának a „szabad, demokratikus és független” országért vívott harca előtt.

„Önökkel vagyunk, bármeddig tartson is, mert egy szabad Ukrajna szabad Európát is jelent”

– üzente Ukrajna elnökének Ursula von der Leyen.

A lengyel külügyminiszter is az X-en köszöntötte Ukrajnát az évforduló alkalmából. „Maradj erős, Ukrajna! Soha többé gulágot, éhínséget, oroszosítást! Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!)” – írta Radoslaw Sikorski.

A német vezetők szintén támogatásukról biztosították Ukrajnát. Friedrich Merz kancellár az X-en közzétett német, angol és ukrán nyelvű üzenetében Berlin további támogatásáról biztosította az országot az orosz agresszióval szembeni védekezésben. Frank-Walter Steinmeier elnök kifejezte reményét, hogy a függetlenség napi megemlékezések növelik Ukrajna népének bátorságát az orosz agresszióval szemben.

A Függetlenség napja alkalmából Kijevbe érkezett Mark Carney kanadai miniszterelnök, akinek jelenlétében Volodimir Zelenszkij burkolt fenyegetést intézet Magyarország felé is, amelyre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. Az X-en közzétett üzenetében Carney kijelentette, hogy országa növelni fogja Ukrajna támogatását az igazságos és tartós béke érdekében tett erőfeszítéseiben. A kijevi megemlékezésen jelen van Keith Kellogg tábornok, az Egyesült Államok elnökének ukrajnai különmegbízottja is.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megbeszélést folytat Rómában 2025. április 26-án (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Andrew Medichini)