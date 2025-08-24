Moszkva szerint Ukrajna drónokkal támadott több orosz energetikai létesítményt is

Ukrán drónok vasárnapra virradóra több energetikai létesítményt támadtak Oroszország területén, a támadások következtében csökkent a dél-oroszországi kurszki atomerőmű teljesítménye, és tűz keletkezett az észak-oroszországi Uszty-Luga üzemanyag-exportáló kikötői termináljában – közölték vasárnap orosz vezetők.

Dróntámadás következtében az ukrán határtól nem messze lévő kurszki atomerőműben egy másodlagos transzformátor megrongálódása miatt felére csökkent az erőmű hármas blokkjában a kapacitás – közölte a létesítmény sajtószolgálata.

Senki nem sebesült meg, és a keletkezett tüzet gyorsan eloltották. A közlemény szerint a sugárzási szint az erőműben és a környékén nem haladja meg a megengedett érteket. Az észak-oroszországi Leningrádi területen fekvő Uszty-Luga kikötője felett mintegy tíz ukrán drónt lőttek le, a törmelékek következtében tűz keletkezett a Novatek üzemeltette, üzemanyag-exporthoz használt Balti-tengeri konténerterminálban – közölte a terület kormányzója. „A tűzoltók és a katasztrófa-elhárítók jelenleg is dolgoznak a tűz oltásán” – közölte vasárnap reggel Alekszander Drozgyenko a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Hozzátette, hogy személyi sérülés nem történt.

Ukrán drónok támadtak egy ipari üzemet a dél-oroszországi Szuzranban is –közölte Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület közigazgatási vezetője. Itt sem történt sebesülés. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint vasárnapra virradóra az orosz erők összesen 95 drónt ártalmatlanítottak tizenhárom – közöttük a Leningrádi, Szamarai – terület, valamint a Krím félsziget felett. A Roszaviacija orosz légiközlekedési hatóság közlése szerint vasárnapra virradó éjjel órákra több járatot le kellett állítani több repülőtéren, így a szentpétervári Pulkovón is.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg újoncai kiképzésen a Kijevi területen 2025. július 16-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)