Megrázó videó: percekig ütötte egy férfi fejét az ukrán kényszersorozó

Újabb megrázó felvétel terjedt el a közösségi médiában az ukrán toborzók brutális módszereiről – számolt be róla a Magyar Nemzet. A nyilvánosságra került videón egy férfi látható, akit egy ukrán katona kontroll nélkül, teljes erejéből percekig üt a fején. A bántalmazókat teljesen hidegen hagyta, hogy az áldozat könyörgött és ordított a fájdalomtól.
A felvételt közzétevő felhasználó mindössze annyit írt: „szovjet módszerek”. A videón az is látszik, hogy egy másik férfi rövid időre a képbe lép, átad valamilyen eszközt a katonának, majd a verés ugyanúgy folytatódik, mintha mi sem történt volna.
Az ilyen esetek ismét rávilágítanak arra a gyakorlatra, hogy az ukrán férfiakat sokszor az utcáról vagy akár saját otthonaikból hurcolják el erőszakkal a kényszersorozók.
Bár a kormány következetesen tagadja a visszaéléseket, a videófelvételek egyre inkább azt erősítik, hogy a toborzók lényegében szabad kezet kaptak Volodimir Zelenszkij elnöktől.
Mint írtuk, Sebestyén József ukrán–magyar kettős állampolgár szintén a kényszersorozásba halt bele. A 45 évesen elhunyt beregszászi férfit olyan erősen ütötték vasdorongokkal az ukrán toborzók, hogy a sérüléseibe három héttel később belehalt. A botrány kirobbanásakor még Kijev részéről is vizsgálatot ígértek, majd néhány héttel később az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást.
Kapcsolódó tartalom
Feljelentés alapján találták meg a kényszersorozott, később agyonvert magyar férfit
Feljelentés alapján találták meg a kényszersorozott, később agyonvert magyar férfit
Szijjártó Péter bejelentette, az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást az agyonvert magyar férfi ügyében
Kiemelt kép: Kényszersorozás Ukrajnában (Forrás: hirado.hu)