Újabb sokkoló videó került elő az ukrán kényszersorozásokról: egy toborzó katona brutálisan, percekig ütötte egy férfi fejét. A nyilvánosságra került felvétel újra felszínre hozta a visszaélésekről szóló vádakat, amelyeket az ukrán vezetés rendre tagad.

Újabb megrázó felvétel terjedt el a közösségi médiában az ukrán toborzók brutális módszereiről – számolt be róla a Magyar Nemzet. A nyilvánosságra került videón egy férfi látható, akit egy ukrán katona kontroll nélkül, teljes erejéből percekig üt a fején. A bántalmazókat teljesen hidegen hagyta, hogy az áldozat könyörgött és ordított a fájdalomtól.

A felvételt közzétevő felhasználó mindössze annyit írt: „szovjet módszerek”. A videón az is látszik, hogy egy másik férfi rövid időre a képbe lép, átad valamilyen eszközt a katonának, majd a verés ugyanúgy folytatódik, mintha mi sem történt volna.

Az ilyen esetek ismét rávilágítanak arra a gyakorlatra, hogy az ukrán férfiakat sokszor az utcáról vagy akár saját otthonaikból hurcolják el erőszakkal a kényszersorozók.

Bár a kormány következetesen tagadja a visszaéléseket, a videófelvételek egyre inkább azt erősítik, hogy a toborzók lényegében szabad kezet kaptak Volodimir Zelenszkij elnöktől.

Mint írtuk, Sebestyén József ukrán–magyar kettős állampolgár szintén a kényszersorozásba halt bele. A 45 évesen elhunyt beregszászi férfit olyan erősen ütötték vasdorongokkal az ukrán toborzók, hogy a sérüléseibe három héttel később belehalt. A botrány kirobbanásakor még Kijev részéről is vizsgálatot ígértek, majd néhány héttel később az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást.

Kiemelt kép: Kényszersorozás Ukrajnában (Forrás: hirado.hu)