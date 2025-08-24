Kazettás rakétával támadták a húszik Tel-Avivot, Izrael válaszolt az akcióra

A jemeni húszi lázadók „nagy valószínűséggel” először vetettek be kazettás töltetű rakétát Izrael ellen – közölte vasárnap az izraeli légierő egy két nappal korábbi támadásra utalva.

A tájékoztatás szerint a Jemenből indított lövedék több kisebb robbanótestet tartalmazott, amelyek becsapódáskor léptek volna működésbe. „Ez az első eset, hogy ilyen típusú fegyvert indítottak Jemenből” – áll a közleményben, amelyben hozzátették: az izraeli légvédelem képes az ilyen támadások kivédésére.

A jemeni húszik péntek este közölték, hogy a tel-avivi nemzetközi repülőteret vették célba.

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a rakéta még a kijelölt cél elérése előtt szétesett, roncsai a repülőtér közelében csapódtak be.

Az ENSZ álláspontja szerint a kazettás lövedékek bevetése ellentétes a nemzetközi humanitárius joggal, mert a levegőben szétnyílva számos kisebb robbanótöltetet szórnak szét, amelyek aztán nagy területen csapódnak be, és a harcok lezárultával is komoly veszélyt jelenthetnek a lakosságra. Jogvédő szervezetek felidézték, hogy Irán Izrael elleni júniusi válaszcsapásaiban szintén alkalmazott hasonló fegyvereket.

Izrael a támadásra válaszul vasárnap légicsapásokat mért a jemeni fővárosra, Szanaára.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a bombázás egy katonai komplexumot, két erőművet és egy üzemanyagraktárt ért. Helyi lakosok arról számoltak be, hogy az izraeli légierő rakétabázisokat is célba vett. A városban erős robbanások hallatszottak, lángokat és füstoszlopokat lehetett látni.

A húszik közölték, hogy az izraeli támadásnak két halálos és 35 sebesült áldozata van.

Az Irán támogatta jemeni húszi lázadók a gázai háború kirobbanása óta többször indítottak rakétákat Izrael felé, amelyek többségét az izraeli légvédelem megsemmisítette. Izrael rendszeresen válaszcsapásokkal reagál a húszi felkelők támadásaira.

