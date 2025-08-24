Műsorújság
Gyermekáruházban történt robbanás Moszkvában, halálos áldozat is van

lead_image
Szerző: Klusovszki Kíra
Forrás: MTI
2025.08.24. 15:26

Külföld

| Szerző: Klusovszki Kíra
Robbanás történt Moszkva központjában, a Lubjanka téren, a Központi Gyermekáruház (CDM) épületében – közölték vasárnap orosz hírügynökségek a mentőszolgálatokra hivatkozva.

Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba vittek. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta.

A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten.

Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből.

A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat. A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

