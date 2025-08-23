Zelenszkij és az EU 90 milliárd dolláros fegyvervásárlással győzné meg Donald Trumpot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 90 milliárd dolláros fegyvervásárlási tervet jelentett be Washingtonban, amelyet Európa finanszírozna. Elemzők szerint a kezdeményezés nemcsak Ukrajna katonai képességeinek erősítését célozza, hanem Donald Trump amerikai elnök politikai elköteleződésének megszerzését is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Ukrajna 90 milliárd dollárért – mintegy 30,74 billió forintért – vásárolna fegyvert az Egyesült Államoktól. Az ajánlatban többek között repülőgépek és légvédelmi rendszerek szerepelnek, amelyeket Európa finanszírozna.

Elemzők szerint a kezdeményezés nem csupán katonai, hanem politikai célt is szolgál: az ukrán elnök abban bízik, hogy a milliárdos üzlet Donald Trump amerikai elnök Kijev melletti elkötelezettségére is hatással lesz – írja a The Kyiv Independent.

A lap szerint Volodimir Zelenszkij ajánlata egy 50 milliárd dolláros drónüzletet is tartalmaz, amely az ukrán hadiipar megerősítését célozná. Az Egyesült Államokban rendelkezésre álló fejlett rendszerek – Patriot rakéták, és páncélozott járművek – továbbra is nélkülözhetetlenek Ukrajna számára.

„Volodimir Zelenszkij fő célja, hogy Donald Trump egy hosszú távú elkötelezettséget írjon alá Kijev mellett”

– jelentette ki John Foreman, az Egyesült Királyság volt védelmi attaséja, aki Moszkvában és Kijevben is szolgált.

Hozzátette, hogy szerinte az amerikai elnök politikáját a kiszámíthatatlanság jellemzi, így gyakorlatilag nincs biztos garancia. John Foreman felidézte, hogy Donald Trump elnöksége alatt többször is befagyasztotta a fegyverszállításokat, majd időről időre az ukrán területi engedmények lehetőségét is felvetette Moszkva felé. Véleménye szerint ez az ingadozás komoly kihívást jelent a szövetségesek számára, akik stabilitást keresnek a háborús stratégia alakításában.

Az ukrán elnöki hivatal sajtószolgálatának felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 155 milliméteres lövedékeket tekint meg az amerikai hadsereg pennsylvaniai hadianyaggyártó üzemében tett látogatásán Scrantonban 2024. szeptember 22-én (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki hivatal sajtószolgálata)

Az európai vezetők – Emmanuel Macron és Keir Starmer részvételével – szimbolikusan kiálltak Volodimir Zelenszkij mellett Washingtonban, de konkrét pénzügyi elköteleződést egyelőre nem vállaltak. Timothy Ash, a Chatham House elemzője szerint a kontinens vezetői magánbeszélgetésekben valószínűleg az amerikai megbízhatóság hiányát hangsúlyozzák. Ukrajna szövetségesei tisztában vannak vele, hogy Európának még hosszú évekbe telik, hogy önálló védelmi képességeket építsenek ki, miközben függőben maradnak az amerikai fegyverszállításoktól.

Az Európai Unió 27 ezermilliárd dolláros gazdaságával ki tudná fizetni Volodimir Zelenszkij 90–100 milliárd dolláros ajánlatát, azonban kulcskérdés maradna az amerikai elköteleződés megbízhatósága.

A Financial Times által is idézett források szerint Európa aggódik amiatt, hogy a Trump-adminisztráció nem tartaná tiszteletben a megállapodásokat.

Politikai és gazdasági kérdőjelek

Az amerikai Patriot légvédelmi rendszerek kiemelt helyet kaptak Ukrajna kívánságlistáján. Fabian Hoffmann, az Oslói Egyetem rakétatechnológiai doktori kutatója szerint ezek az eszközök gyakorlatilag nélkülözhetetlenek Kijevnek, hiszen az európai alternatívák – például a SAMP/T – nem érnek fel az amerikai rendszer hatékonyságával. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyártási kapacitások szintén végesek. Jelenleg egy új Patriot rakéta szállítási ideje 4–5 év is lehet, ami komoly akadályt jelent a gyors reagálásban.

A hatalmas fegyvercsomagok mindig is Donald Trump külpolitikai eszköztárának központi elemei voltak. A Pentagon 2024-ben rekordösszegű, közel 118 milliárd dollár értékű külföldi fegyverszállítást hagyott jóvá, miközben a világ fegyvergyártói nehezen tartják a lépést a megnövekedett kereslettel.

Volodimir Zelenszkij drónprogramja emellett hosszú távú átalakulást ígér: Ukrajna célja, hogy nyersanyag-exportőr státusza helyett technológiai exportőrré váljon. A helyi drónipar képviselői úgy vélik, az új megállapodás mérnöki és ipari áttörést hozhat az ország számára.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. február 28-án (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)