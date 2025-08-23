„Vedd fel a sisakodat, a mellényedet, a puskádat, és menj Ukrajnába” – Franciaország bekérette a párizsi olasz nagykövetet Salvini kijelentései miatt

Az EuroNews portál tudósítása szerint bekérették az olasz nagykövetet Párizsban, miután a francia elnöknek a szövetségesekhez intézett felhívására, hogy küldjenek katonákat Ukrajnába, Matteo Salvini csütörtökön milánói dialektusban egyes értelmezések szerint a „húzz a p...ba” helyi megfelelőjét használta.

Franciaország bekérette Olaszország párizsi diplomáciai képviselőjét, Emanuela D’ Alessandrót az olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter, Matteo Salvini elfogadhatatlan megjegyzései miatt, amelyeket Emmanuel Macron ellen tett, amiért a francia elnök támogatja, hogy katonákat küldjön Ukrajnába – írta meg az Euronews.

A portál tudósítása szerint a francia külügy intézkedése, amelyről az Agence France Presse (Afp) és a France Inter is beszámolt, alig néhány órával az olasz Liga vezetőjének csütörtöki kijelentései után érkezett.

A francia média szerint az olasz nagykövettel a csütörtöki találkozón a párizsi kormány közölte:

„ezek a megjegyzések ellentétesek a két ország közötti bizalmi légkörrel és történelmi kapcsolatokkal, valamint a közelmúltbeli kétoldalú fejleményekkel, amelyek az álláspontok erős közeledését mutatják, különösen az Ukrajnának nyújtott rendíthetetlen támogatás tekintetében.”

Az olasz miniszterelnök-helyettes milánói dialektusban arra biztatta a francia elnököt, hogy „taches al tram”, ami olaszul azt jelenti: „kapaszkodjon fel a villamosra”, ami ebben a kontextusban viszont nagyjából azt jelenti, jobban tette volna, ha az olasz katonák helyett ő maga megy Ukrajnába. A kifejezés rendkívül durvának számít, arra utal, hogy ha valaki ingyen akar utazni a villamoson, akkor kívülről rákapaszkodik.

„Vedd fel a sisakodat, a mellényedet, a puskádat, és menj Ukrajnába ”

– fejtette ki a beszámoló szerint Salvini Macronra utalva egy milánói nyilvános szereplésen.

Az olasz miniszter emellett ismét támogatásáról biztosította az Egyesült Államok és annak elnöke, Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos politikáját.

Az EuroNews tudósítása felidézi, hogy Macron és Salvini az elmúlt években gyakran került távolról is összetűzésbe, az olasz politikus a francia államfőt „háborús uszítónak”, „bombázónak”, „képmutatónak”, „fecsegőnek”, illetve „pezsgésben túlteljesítő udvarias úriembernek” is nevezte már korábban, tavaly márciusban pedig Salvini kijelentette, hogy„ soha nem lesz olyan európai hadsereg, amelyet az az őrült Macron irányít, aki atomháborúról beszél”.

Kiemelt kép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, infrastrukturális és közlekedési miniszter perének ítélethirdetésére érkezik egy palermói bíróságra 2024. december 20-án. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Igor Petyx)