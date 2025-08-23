Váratlan fordulat: Zelenszkij hajlandó megvitatni Putyinnal a területi kérdéseket

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal és megvitatni a területi kérdéseket – jelentette be pénteken az NBC Newsnak Szergej Kiszlicja ukrán külügyi államtitkár. Az Interfax beszámolója szerint a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó időpontjáról egyelőre még nem döntöttek, azonban Kiszlicja elmondta, hogy Ukrajnának legalább egy hétre van szüksége ahhoz, hogy „megbízható biztonsági garanciákat” készítsenek elő.
Szergej Kiszlicja hangsúlyozta, hogy amennyiben a találkozó nem valósul meg, az Egyesült Államoknak azonnali és jelentős nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, hogy érezzék a következményeket. „A további nyomásnak majdnem azonnalinak kell lennie, amikor lejár az az időkorlát, amelyet Trump elnök jelölt meg” – mondta.
Az ukrán külügyi államtitkár megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij kész a területi kérdésekről tárgyalni, de csak az aktuális frontvonal mentén kiindulva.
Hozzátette, hogy az elnök mind a törvényhozást, mind a közvéleményt figyelembe veszi, de „az ukrán lakosság határozottan ellenzi, hogy békéért cserébe földeket adjanak át”.
A lap szerint tovább bonyolíthatja a diplomáciai törekvéseket, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken határozottan kijelentette, hogy jelenleg nem tervezik, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozzanak.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2025. június 4-én (Fotó: MTI/EPA)