Személyesen köszönthette az államtitkár XIV. Leó pápát a katolikus törvényhozóknak adott audiencián

Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében számolt be arról a megtiszteltetésről, hogy első ízben köszönthette Őszentsége XIV. Leó pápát a katolikus törvényhozóknak adott audienciáján.

A szentatya beszédében hangsúlyozta, hogy a világ jelenlegi kihívásai óriásiak, de Isten kegyelme, amely az emberi szívekben működik, még erősebb. „Szükségünk van nemcsak a remény diplomáciájára, hanem a remény politikájára és a remény gazdaságára is, hogy Krisztus fényét már itt, a földi városban tükrözhessük” – fogalmazott a pápa.

Azbej Tristan kiemelte, hogy a pápa üzenete különösen közel áll a Hungary Helps misszióhoz, amely az üldözött és rászoruló közösségek támogatásán keresztül azon dolgozik, hogy a legnehezebb körülmények között is a remény forrása legyen.

Az államtitkár szerint a pápa szavai megerősítik a program célját: a hit és a remény gyakorlati megvalósítását a világ különböző pontjain.

Mint írja, a pápa beszéde rámutatott arra, hogy a keresztény értékek mentén végzett politikai és gazdasági döntéseknek nemcsak a társadalmi, hanem a lelki dimenziója is van, és ezek az erőfeszítések segíthetik az embereket abban, hogy a mindennapokban is Krisztus fényét tükrözzék.

Azbej Tristan bejegyzése szerint a találkozás a Szentatyával nemcsak személyes megtiszteltetés volt, hanem egyben megerősítés is, hogy a Hungary Helps program folytatja küldetését a világ legsebezhetőbb közösségeinek támogatásában.

Kiemelt kép: Azbej Tristan a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára fogadta XIV. Leó pápát (Fotó: Facebook)