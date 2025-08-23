Moszkva az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé viszi az Északi Áramlat felrobbantásának ügyét

Oroszország kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását azzal kapcsolatban, hogy a héten őrizetbe vettek egy ukrán férfit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében – közölte az az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese.

Dmitrij Poljanszkij a közösségi médiában közzétett üzenetében azt írta péntek este: a testület – Panama elnökletével – augusztus 26-án ül össze, és ezen az orosz fél szóvá fogja tenni a robbantásos merénylet ügyében nyomozó német hatóság Moszkva szerint „elhúzódó és átláthatatlan” vizsgálatát.

A gázvezeték felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov letartóztatását a bolognai fellebbviteli bíróság pénteken hagyta jóvá, és a kiadatásáról határozó tárgyalást szeptember 3-ára tűzte ki.

Szerhij Kuznyecov elhatárolta magát a vele szembeni vádaktól. Azt állította, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázsakció idején Ukrajnában tartózkodott. Kijelentette, hogy Olaszországba családi okból érkezett, és tiltakozott esetleges kiadatása ellen.

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében.

A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre. A hajót egy német cégtől bérelték közvetítők segítségével, hamis okmányokkal. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Kiemelt kép: A svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség)