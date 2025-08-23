Lövöldözés volt a koreai határnál, Észak-Korea szerint provokáció történt

Dél-koreai katonák figyelmeztető lövéseket adtak le Észak-Korea irányába a két országot elválasztó demilitarizált övezetnél – jelentette szombaton a KCNA észak-koreai állami hírügynökség, szándékos provokációnak nevezve az esetet.

A phenjani vezetés szócsövének számító KCNA a hadsereg egyik parancsnokára, Ko Dzsongholra hivatkozva azt közölte,

a kommunista ország „arányos válaszlépéseket” tervez a határ észak-koreai oldalán folytatott építkezések megzavarásáért, és „nem vállal felelősséget az esetleges súlyos következményekért”.

A közleményben egyúttal felszólítják Szöult, tartózkodjon az ilyen jellegű „provokációktól”, amelyek „háborús konfliktushoz vezethetnek”. A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságának (JCS) közleménye szerint a határ menti térségnél több észak-koreai katona kísérelt meg a déli oldalra jutni, ezért a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le.

A vezérkar júniusban arról adott hírt, hogy észak-koreai katonák hónapok óta a két Koreát átszelő vasúti sínek eltávolításán dolgoznak, emellett feltehetően tankelhárító falakat húznak föl, illetve aknákat telepítenek a határ mentén.

Az építkezések kezdete óta már kétszer fordult elő hasonló határsértés a Koreai-félszigeten. A vezérkar állítása szerint azokban az esetekben sem volt szándékos az észak-koreaiak részéről a határ átlépése.

Ugyancsak szombaton Phenjan – a KCNA hírügynökségen keresztül – ismét bírálta Dél-Korea az Egyesült Államokkal közös, hétfőn kezdődött, 11 napos hadgyakorlatát.

Dél-Koreában jelenleg mintegy 28 500 amerikai katona állomásozik.

A kiemelt kép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images