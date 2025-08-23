Kemény republikánus reagálás: ha Zelenszkij így folytatja, akár szövetségesek nélkül is maradhat

„Ha Zelenszkij továbbra is konfliktust akar provokálni a NATO-val, hamarosan egy támogatója sem marad. Az Egyesült Államok által finanszírozott külföldi hadseregeknek meg kell érteniük, hogy nem cselekedhetnek büntetlenül” – olvasható a New York-i Young Republican Club legújabb közleményében. A republikánus klub megemlékezett arról, hogy „az Ukrajnát irányító kijevi rezsim megsemmisítette a Barátság kőolajvezetéket, ezzel is elvágva Magyarország és Szlovákia egyetlen nyersolaj-ellátását.”

A Mandiner írta meg, hogy a New York-i Fiatal Republikánus Klub a Magyarországra és Szlovákiába is kőolajat szállító Barátság vezeték elleni ukrán támadásra úgy reagált: ha Zelenszkij továbbra is konfliktust akar provokálni a NATO-val, akkor hamarosan egy támogatója sem marad, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok által finanszírozott külföldi hadseregeknek meg kell érteniük, hogy nem cselekedhetnek büntetlenül.

„Szigorúan véve, a két NATO-szövetséges energiaellátása elleni támadás elegendő lehetne ahhoz, hogy életbe léptessék az ötödik cikkelyt, amely szerint az Egyesült Államok szerződéses kötelessége lenne szövetségeseink érdekeit halálos katonai erővel megvédeni”

– hangsúlyozzák a közleményben.

A Mandiner cikke szerint a republikánus klub Orbán Viktor Donald Trumpnak küldött a támadásról tájékoztató leveléről és az amerikai elnök erre adott válaszáról is beszámolt. „Az America First korszakában a New York-i Fiatal Republikánus Klub szerint a kiprovokálatlan támadás teljes körű újragondolásra kell kényszerítse az Egyesült Államokat a Zelenszkij-rezsim támogatását illetően” – mondták el a közleményben. A republikánus klub hangsúlyozza továbbá, hogy az ukrán elnöknek most már elsősorban „népének tisztességes rendezéséért kell aggódnia, nem pedig azért, hogy annak a kezét harapja meg, aki eteti őt”.

Mint fogalmaztak: „Amerika nem fogja eltűrni, hogy közeli szövetségeseit olyan fegyverekkel bombázzák, amelyeket egy másik kormánynak biztosít”.

A republikánus szervezet nyíltan Magyarország szerepét emelte ki. Ezzel kapcsolatban azt írták, hogy Budapest sokkal közelebb áll Amerika nemzeti érdekeihez, mint Kijev, továbbá Orbán Viktor sokkal jobb barátja az amerikai elnöknek, mint Zelenszkij.

„Ha Zelenszkij továbbra is konfliktust akar provokálni a NATO-val, hamarosan szövetségesek és barátok nélkül találja magát. Ez legyen figyelmeztetés”

– emelte ki a republikánus szervezet.

Kiemelt kép: A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke Százhalombattán 2013. július 25-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)