Jeffrey Epstein volt munkatársa szerint szükségtelenül keverték bele Donald Trumpot az ügybe

Új részletek láttak napvilágot az Epstein-botrány kapcsán: Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein egykori munkatársa 2025 elején az Igazságügyi Minisztériumnak adott interjúban azt állította, hogy soha nem látta Donald Trumpot nem megfelelően viselkedni. Maxwell hangsúlyozta, hogy az elnök mindig úriemberként viselkedett, és csak társasági eseményeken találkozott vele.

Az interjút Todd Blanche főügyész-helyettes készítette Maxwelllel a floridai Tallahassee-i Szövetségi Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol a 20 éves börtönbüntetését tölti szexkereskedelem miatt.

Ghislaine Maxwell elmondása szerint az 1990-es években találkozott Trumppal, és azóta soha nem tapasztalt tőle semmilyen helytelen viselkedést, sem privát, sem nyilvános környezetben.

Maxwell az interjúban kitért arra is, hogy Epstein és Trump kapcsolata csupán barátságos társasági viszony volt, és nem emlékszik arra, hogy a jelenlegi amerikai elnök képeslapot küldött volna a néhai üzletembernek az 50. születésnapjára.

Hozzátette: szerinte Trumpot szükségtelenül keverték bele az Epstein-botrányba, ami szerinte mélységesen sértő volt.

Donald Trump többször is bírálta az Epstein-ügy nyilvános vizsgálatát, mondván, hogy az a demokraták által kreált átverés része, és az ügyet politikai célokra használják. A Fehér Ház pénteki nyilatkozatában Trump hangsúlyozta: támogatja, hogy az ügy összes hiteles bizonyítéka nyilvánosságra kerüljön, ugyanakkor nem akar ártatlanokat megbántani – számolt be a Fox News.

Az Igazságügyi Minisztérium és az FBI júliusi közös feljegyzése szerint nincs további megosztható információ az Epstein-ügyről. Maxwell vallomása azonban újabb fényt vet Trump és Epstein kapcsolatára, és tovább erősíti azokat az állításokat, miszerint az elnök viselkedésében nem volt semmi kifogásolható.

Kiemelt kép: Donald Trump és Jeffrey Epstein (Fotó: X)