Harmincegyedjére tört ki a legaktívabb Hawaii vulkán – VIDEÓ

Pénteken ismét lávát lövellt a hawaii Kilauea vulkán, amely a világ egyik legaktívabb tűzhányójaként az elmúlt hónapokban már harmincegyedszer produkált kitörést.

A Hawaii Vulkánok Nemzeti Parkban a csúcskráterből több mint 30 méter magas lávaív emelkedett a levegőbe, majd a kráter északi kürtőjéből órákon át szökőkútszerűen tört fel az izzó kőzet. A hatóságok közlése szerint a kitörés kizárólag a kráter belsejére korlátozódott, így lakott területeket nem fenyegetett közvetlen veszély.

A kitöréseket több száz helyi lakos és turista figyelte élőben, míg az Egyesült Államok Földtani Szolgálata által kihelyezett kameráknak köszönhetően világszerte százezrek követték az eseményt online.

A vulkán környékén élők elmondása szerint a láva dübörgő hangja egyszerre emlékeztetett egy sugárhajtóműre és az óceán hullámainak morajlására.

Ken Hon, a Hawaii Vulkán Obszervatórium vezető tudósa szerint a magma másodpercenként közel 5 köbméter sebességgel áramlik a felszín alatti kamrákba, mielőtt repedéseken keresztül a felszínre jutna – ez a folyamat magyarázza a látványos lávaszökőkutakat, amelyek gyakran több száz méter magasra is felcsapnak.

A hawaii őslakos közösségek szentként tekintenek a kitörésekre: a Halemaumau-kráter a hagyomány szerint ugyanis Pelé, a vulkánok istennőjének otthona.

A helyi kulturális szervezetek képviselői énekekkel és felajánlásokkal tisztelegnek a tűzhányó előtt, amelyet a szigetek létét megalapozó erőnek tartanak – írta az NBC News.

📹 Gunung berapi Kilauea di Hawaii, AS kembali meletus, menurut laporan Layanan Geologi AS. Semburan lava mencapai lebih dari 30 meter. Letusan dari kawah utara ini disertai gempa bumi kecil. pic.twitter.com/CgHaAspwIu — Sputnik Indonesia (@SputnikIndo) August 23, 2025

A tudósok egyelőre nem tudják megjósolni, meddig folytatódhat a jelenlegi kitöréssorozat. Előfordulhat, hogy a láva továbbra is a csúcskráterből tör fel, de az is, hogy – a múltbeli példákhoz hasonlóan – új kürtők nyílnak alacsonyabb szinten.

A szakemberek szeizmikus érzékelőkkel és talajmozgásokat figyelő műszerekkel követik nyomon a vulkán minden rezdülését.

A Hawaii Vulkánok Nemzeti Park látogatottsága jelentősen megugrott az elmúlt hónapokban: idén tavasszal közel 50 százalékkal több turista érkezett, mint egy évvel korábban. A hatóságok azonban figyelmeztetnek: a láva látványa mellett komoly veszélyt jelentenek a mérgező gázok, az üvegszilánkok és a hamu, ezért a kijelölt ösvényekről nem szabad letérni.

Kiemelt kép: Harmincegyedjére tört ki Hawaii legaktívabb vulkánja, a Kilauea (Fotó: X)