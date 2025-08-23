Harmincegyedjére tört ki a legaktívabb Hawaii vulkán – VIDEÓ

A Hawaii Vulkánok Nemzeti Parkban a csúcskráterből több mint 30 méter magas lávaív emelkedett a levegőbe, majd a kráter északi kürtőjéből órákon át szökőkútszerűen tört fel az izzó kőzet. A hatóságok közlése szerint a kitörés kizárólag a kráter belsejére korlátozódott, így lakott területeket nem fenyegetett közvetlen veszély.
A kitöréseket több száz helyi lakos és turista figyelte élőben, míg az Egyesült Államok Földtani Szolgálata által kihelyezett kameráknak köszönhetően világszerte százezrek követték az eseményt online.
A vulkán környékén élők elmondása szerint a láva dübörgő hangja egyszerre emlékeztetett egy sugárhajtóműre és az óceán hullámainak morajlására.
Ken Hon, a Hawaii Vulkán Obszervatórium vezető tudósa szerint a magma másodpercenként közel 5 köbméter sebességgel áramlik a felszín alatti kamrákba, mielőtt repedéseken keresztül a felszínre jutna – ez a folyamat magyarázza a látványos lávaszökőkutakat, amelyek gyakran több száz méter magasra is felcsapnak.
A hawaii őslakos közösségek szentként tekintenek a kitörésekre: a Halemaumau-kráter a hagyomány szerint ugyanis Pelé, a vulkánok istennőjének otthona.
A helyi kulturális szervezetek képviselői énekekkel és felajánlásokkal tisztelegnek a tűzhányó előtt, amelyet a szigetek létét megalapozó erőnek tartanak – írta az NBC News.
A tudósok egyelőre nem tudják megjósolni, meddig folytatódhat a jelenlegi kitöréssorozat. Előfordulhat, hogy a láva továbbra is a csúcskráterből tör fel, de az is, hogy – a múltbeli példákhoz hasonlóan – új kürtők nyílnak alacsonyabb szinten.
A szakemberek szeizmikus érzékelőkkel és talajmozgásokat figyelő műszerekkel követik nyomon a vulkán minden rezdülését.
A Hawaii Vulkánok Nemzeti Park látogatottsága jelentősen megugrott az elmúlt hónapokban: idén tavasszal közel 50 százalékkal több turista érkezett, mint egy évvel korábban. A hatóságok azonban figyelmeztetnek: a láva látványa mellett komoly veszélyt jelentenek a mérgező gázok, az üvegszilánkok és a hamu, ezért a kijelölt ösvényekről nem szabad letérni.
