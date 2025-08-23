Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Feszült helyzet Donyeckben: újabb két terület került orosz kézre

lead_image
Szerző: Klusovszki Kíra
Forrás: MTI
2025.08.23. 17:04

Főoldal / Külföld

| Szerző: Klusovszki Kíra
Két újabb települést foglalt el az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai Donyeckben - jelentette be szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A Telegramon közzétett közlemény szerint Szerednye és Kleban-Bik került orosz ellenőrzés alá.

Ezzel az orosz hadsereg még közelebb került az ukrán fél számára logisztikai szempontból jelentős Kosztyantinyivka városhoz.

Az utóbbi hónapokan az orosz erők egyre több területet foglaltak el.

Kapcsolódó tartalom

Az orosz hadsereg jelenleg Ukrajna területének mintegy 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)

háborúorosz-ukrán háború Donyec-medence

Ajánljuk még

 