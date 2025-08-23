Egyre többen szöknek el a kényszersorozás elől Ukrajnában

Ukrajnában egyre nagyobb feszültséget kelt a kényszersorozás: sokan inkább az életveszélyes szökést választják, miközben a kormány szigorúbb büntetésekkel próbálja megfékezni az ország elhagyását.

Továbbra is sokan próbálnak illegálisan kijutni Ukrajnából, hogy elkerüljék a kényszersorozást. A hadköteles korú férfiak közül többen a Kárpátokon keresztül, gyalogosan jutnak át Romániába, gyakran életveszélyes körülmények között. A román hatóságok adatai szerint idén már mintegy ötezer ukrán férfi érkezett így az országba, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet.

A menekülők arról számoltak be, hogy a síkvidéki határszakaszokon szigorúbb az ellenőrzés, ezért inkább a hegyvidéket választják. Több napos túrára készülnek élelemmel és vízszűrőkkel, hogy átjuthassanak a havasokon.

Akiknek sikerül, azok új élet reményében érkeznek Romániába, és sokszor videóüzenetekben biztatják társaikat a szökésre.

Az ukrán hadkötelesek az elmúlt években számos erőszakos sorozásról számoltak be: sokszor utcán, metróban vagy akár otthonukból hurcolják el őket. Előfordul, hogy fogva tartásukért váltságdíjat követelnek, és börtönkörülmények között őrzik őket.

A kijevi kormány a jelenség megfékezésére szigorítaná a törvényeket.

A parlament elé terjesztett javaslat értelmében háromtól öt évig terjedő börtönbüntetéssel, illetve pénzbírsággal sújtanák azokat, akik hadiállapot idején engedély nélkül hagyják el az országot. Kritikusai szerint a szigorítás azonban nem fogja megállítani a szökési hullámot, sőt, még többen próbálhatnak majd elmenekülni Ukrajnából.

