Donald Trump bejelentette: két héten belül eldönti, milyen irányba lép tovább a háborút illetően

Donald Trump két héten belül dönt arról, hogy két lehetőség közül milyen irányban lép tovább az ukrajnai háborút illetően. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt pénteken.

Donald Trump újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy két hét múlva döntést hoz. „Ez egy nagyon fontos döntést lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók, vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok” – fogalmazott az elnök.

Kifejtette, hogy döntése a két oldal hozzáállásán is múlik.

„Meglátom majd, hogy kinek a hibája és melyek az okok”

– fejtette ki az elnök.

Donald Trump a Munkácson amerikai befektetésből épült elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadás kapcsán feltett kérdésre azt mondta, hogy egyáltalán nem örül neki, hozzátéve,

semminek nem örül, aminek köze van ehhez a háborúhoz.

Az elnök ismét elismerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta, és megjegyezte, „azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet”. Donald Trump a Fehér Házban a 2026 nyarán, Egyesült Államok társszervezésében rendezendő labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen, Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretne ellátogatni a sporteseményre.

„Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik” – mondta, majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában, és annak a véleményének adott hangot, hogy

Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, miközben kevesebb tisztelettel viseltetik mások iránt.

Donald Trump az elnöki dolgozószóbában tartott rendezvényen bejelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó világbajnokság csoportjainak sorsolását.

„Ez az igazi áttörés”

Az amerikai The Federalist korábban arról írt, hogy már a háború 2022-es kezdetén világos volt, hogy Oroszország nem fogja elfogadni Ukrajna teljes függetlenségét és NATO-tagságát, aki ennek az ellenkezőjében hitt, az illúziót kergetett.

Kiemelték, hogy azt mindig is sejteni lehetett, hogy a háború lezárásával kapcsolatos áttörést csak az orosz és az amerikai elnök között történő sikeres tárgyalások hozhatnak.

Steve Witkoff, Donald Trump Trump különmegbízottja néhány napja úgy fogalmazott: „Olyan megállapodás körvonalazódik, amely lényegében az 5. cikkely nyelvezetét adja Ukrajnának – ez igazi áttörés.”

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án.MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz