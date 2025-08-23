Donald Trump az olajhoz és az ecethez hasonlította Putyint és Zelenszkijt

A brit hírcsatorna hírportálja arról számolt be, hogy amikor Trumpot az orosz és az ukrán elnök esetleges találkozójának kilátásairól kérdezték, az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott:
„meglátjuk, hogy Putyin és Zelenszkij együtt fog-e működni”, hozzáfűzve, hogy szerinte „ez egy kicsit olyan, mint az olaj és az ecet, nyilvánvaló okokból nem jönnek ki túl jól”.
„De meglátjuk. Aztán meglátjuk, hogy ott kell-e lennem vagy sem. Inkább nem” – idézte Donald Trumpot a Sky News.
A tudósítás szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, hogy „nem terveznek találkozót, a napirend még egyáltalán nem készült el”. Mint ismert, az amerikai elnök korábban bizakodóan beszélt arról, hogy a Zelenszkij–Putyin-találkozó akár már heteken belül megvalósulhat. Mindeközben napról napra fokozódnak a harcok, és olyan követelések jelennek meg, amelyek egyre távolabb sodorják a megegyezést.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy Magyarország nyitott egy esetleges budapesti csúcstalálkozóra, ám Donald Tusk lengyel miniszterelnök ellenezte a budapesti helyszínt, Volodimir Zelenszkij pedig bonyolult opciónak nevezte azt.
Kapcsolódó tartalom
Meghiúsulhat a budapesti csúcstalálkozó: Zelenszkij kizárta, hogy a magyar fővárosba utazzon
Zelenszkij elmondta, mi kell a háború lezárásához
„Őszintén szólva, Budapest nem támogatott minket. Nem mondom, hogy Orbán Viktor politikája Ukrajna ellen irányult, de ellenezte Ukrajna támogatását”
– jelentette ki az ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ausztriát, Svájcot, Törökországot, Szaúd-Arábiát és a Vatikánt is alkalmasabb helyszínnek gondolja.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)