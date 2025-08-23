A Hamász halálkultúrájára figyelmeztetett a terrorszervezet alapítójának fia

A Hamász ideológiájának veszélyeire figyelmeztette a világot Moszab Haszan Júszef. A terrorszervezet alapítójának fia a Jeruzsálemi Biztonsági és Külügyi Központ konferenciáján az Izraellel való együttműködést sürgette. Hangsúlyozta, hogy a Hamász nem a palesztin ügyet, hanem vallási háborút szolgálja, amelynek legnagyobb árat a gyerekek fizetik meg.

A palesztin terrorszervezet ideológiájára hívta fel a nemzetközi sajtó figyelmét a Hamász alapítójának legidősebb fia. Moszab Haszan Júszef, a Jeruzsálemi Biztonsági és Külügyi Központ konferenciáján úgy fogalmazott: a Hamász által képviselt „halálkultúra” nemcsak a Nyugat, hanem a Kelet számára is felfoghatatlan – számolt be róla a Jewish News Syndicate hírügynökség.

„Felfoghatatlan, hogy egyes emberek hajlandóak emberéletet feláldozni politikai haszonért, vagy ami még rosszabb, anyagi haszonért. Én vagyok ennek élő példája” – mondta Moszab Haszan Júszef. Hozzátette, hogy a terrorszervezet tudatosan sodorta bele Izraelt az október 7-i terrortámadás utáni konfliktusba, miközben pontosan tudták, hogy a legnagyobb árat a palesztin gyerekek fizetik meg.

Moszab Haszan Júszef szerint a Hamász a palesztin ügyet csupán eszközként használja, valójában azonban egy vallási háborút vív. „Október 7-én nem Palesztina vagy a nacionalizmus nevében öltek és raboltak el embereket, hanem Allah nevében” – hangsúlyozta.

A Nova elektronikus zenei fesztiválon megölt emberek hozzátartozói megemlékeznek az áldozatokról a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei által elkövetett vérengzés első évfordulójának alkalmából a támadás színhelyén, a dél-izraeli Reim kibuc környékén 2024. október 7-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)

Példaként említette, hogy amíg az ISIS és az al-Kaida nyíltan hirdették háborújukat, addig a Hamász és a Muzulmán Testvériség évtizedek óta a társadalmi infrastruktúrába épülve terjesztik az ideológiájukat. Mint mondta, iskolákat és intézményeket építenek, miközben a világot megtévesztik a palesztin ügy zászlaja alatt.

„Amikor látom a muszlim lakosság erkölcsi hanyatlását, a kisgyermekek lemészárlását, a holokauszt-túlélők és az ártatlan civilek elrablását – akik valójában többnyire a kétállami megoldás hívei voltak – úgy érzem, elárultuk őket”

– hangsúlyozta.

Emlékeztetni kell a világot

Moszab Haszan Júszef 1978-ban született, a ciszjordániai Rámalláhban. Fiatalkorában maga is a Hamász mozgalomhoz tartozott, ám később kiábrándult az ideológiából, és az izraeli titkosszolgálatnak dolgozva számos életet mentett meg. Véleménye szerint palesztin állam helyett egy arab föderáció és az Izraellel való gazdasági együttműködés lenne a legcélravezetőbb.

„A népem számára az oktatás, a gazdaság és az infrastruktúra erősítése hozhat előrelépést. Az állam illúziója helyett hidakat kell építenünk Izraellel” – mondta.

A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által elhurcolt izraeli túszok elengedését követelik tüntetők a Kirja katonai bázisnál, Tel-Avivban 2023. december 7-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)

A tel-avivi konferencián Luis Har is felszólalt, aki családjával együtt a 2023. október 7-i támadásokban került a Hamász fogságába. A 72 éves férfit az izraeli terrorelhárítók szabadították ki 129 nap után. Luis Har elmondta, hogy kötelességének érzi, hogy tanúskodjon az átélt borzalmakról, és emlékeztesse a világot arra, ami történt.

Nagyon fontosnak nevezte, hogy a világ emlékezzen az október 7-i támadásokra, amely könnyen megismétlődhet, ha feledésbe merül.

Dan Diker, a Jeruzsálemi Biztonsági és Külügyi Központ elnöke szerint a palesztin állam elismerése a Hamász terrortámadása után veszélyes precedenst teremtene. „A palesztin állam elismerése olyan üzenetet közvetítene, hogy a tömeggyilkosság, a megszállás, az emberrablás, és a nemi erőszak mind kifizetődő” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy Izraelnek teljes ellenőrzést kell szereznie Gázában a túszok megmentése érdekében. Dan Diker az ENSZ Közgyűlésének közelgő szavazására is figyelmeztetett, amely szerinte a Közel-Kelet békéjét veszélyezteti.

Kiemelt kép: Fegyveresek a Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádok adminisztratív és harci támogató állománya parancsnokának a temetési szertartásán a Gázai övezet középső részén fekvő Deir al-Balah város belföldi menekülttáborában 2025. február 4-én (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)