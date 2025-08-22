Zelenszkijék irányába vezetnek a szálak Európa legnagyobb gazdasági terrorcselekménye kapcsán, Magyarország is veszélyben van

Letartóztatás történt, egyre gyűlnek a bizonyítékok a 2022-ben elkövetett Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával kapcsolatban, amiért a jelek szerint egyre nagyobb eséllyel az ukrán vezetést terhelheti felelősség a német Spiegel szerint. Magyarország komoly veszélyben lehet, ha hasonló szabotázsakció készül ellene, mint a három évvel ezelőtti terrorcselekmény.

Magyarországnak több tényező miatt is nagyon éberen kell követnie az ügy fejleményeit, mivel a hazánkba orosz olajat szállító Barátság kőolajvezetéket a napokban több támadás érte.

Egy 2023-as Washington Post-cikk korábban lerántotta a leplet arról, hogy Zelenszkij ukrán elnök már a háború korai szakaszában fontolóra vette, hogy a Magyarországra tartó kőolaj útjának veszélyeztetésével gyakoroljon nyomást.

Az Egyesült Államok hírszerzési dokumentumai szerint korábban Zelenszkij személyesen javasolta legközelebbi bizalmasai körében, hogy a Barátság kőolajvezeték felrobbantásával ártsanak Magyarország iparának.

A mostani fejlemények a 2022. szeptember 6-án történt Németországot sújtó gazdasági terrorcselekmény, az Északi Áramlat gázvezetékpár felrobbantása kapcsán láttak napvilágot, amely nagyon súlyos következményekkel járt a német ipari termelésre nézve.

A Der Spiegel értesülései szerint szerda este az olaszországi Rimini környékén csaptak le a hatóságok Szerhij K.-ra, akit európai elfogatóparancs alapján kerestek, mert azonosították a szabotázsakció egyik kulcsszereplőjeként.

A férfi a gyanú szerint az Andromeda nevű bérelt vitorláson tartózkodott, amelyről a búvárok a Balti-tenger mélyére merülve helyezték el a robbanószerkezeteket a vezetékeken. Bár nem ő maga végezte a merüléseket, a német nyomozók szerint koordináló szerepet játszhatott a műveletben.

A gázvezetékek elleni támadás következtében hatalmas mennyiségű gáz ömlött a tengerbe, és Európa energiabiztonsága sokkal bizonytalanabbá vált. Sokáig a nemzetközi közvélemény és nyugati politikusok az oroszokat gyanúsították.

Az egyik leghíresebb nyugati tényfeltáró újságíró nyomozása arra mutatott rá, hogy a legvalószínűbb elkövetők a Joe Biden vezette Egyesült Államok lehetett, de komoly gyanú terelődött Ukrajnára és az Egyesült Királyságra is.

A Spiegel korábbi riportjai szerint a műveletet egy ukránokból álló különítmény hajtotta végre, amelyhez civil búvárokat és volt hírszerzőket is bevetettek, akik a terrorcselekményt egy legitim katonai célpont elleni támadásként kezelték. Az ukránokból álló különítmény mögött nem csak Ukrajna állhatott, hanem bármely állam, amelynek az érdekében állt az orosz vezetékpár felrobbantása és az európai energetikai infrastruktúra súlyos megkárosítása.

A legfrissebb fejlemények most Ukrajna felelősségének irányába mutatnak.

A Spiegel értékelése szerint az Északi Áramlat felrobbantását az ukrán hadseregből hagyhatták jóvá.

2024-ben már egy másik feltételezett elkövető ellen is elfogatóparancsot adott ki a német főügyész, a gyanúsított végül megszökött a hatóságok elől. Az illető diplomata rendszámú autóval lépett be Ukrajnába.

A most Olaszországban letartóztatott Szerhij K. olyan információkkal is rendelkezhet, amelyek megerősíthetik Ukrajna felelősségét, ez esetben pedig új értelmet nyerhetnek a Magyarország energiaellátását veszélyeztető napokban felújuló támadások. Könnyen meglehet, hogy Zelenszkij elnök leporolta korábbi tervét, és az olajszállításon keresztül akarja térdre kényszeríteni Magyarországot.

Kiemelt kép: Volodomir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)