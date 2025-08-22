„Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak” – sikerként írnak az ukránok a Barátság kőolajvezeték felrobbantásáról

Rövid időn belül harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia számára is létfontosságú. A történtek miatt a két ország Brüsszelhez fordult, miközben az ukrán sajtó Moszkva súlyos veszteségeként és sikerként értékeli az akciót. Egy ukrán üzemanyagpiaci szakértő szerint Magyarország alternatív beszerzési útvonalakon, drágábban is megoldhatja majd a kieső olaj beszerzését.

Rövid időn belül harmadszor is ukrán dróntámadás érte az Oroszországon áthaladó, Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A fejlemény miatt a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a hasonló támadások megakadályozása érdekében – számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A támadásról eltérő hangvételű beszámolók jelentek meg. A Korrespondent című ukrán lap például Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak címmel közölt írást, amely pozitív fejleményként értékelte a légicsapást. A lap szerint az ukrán drónok az unecsai olajszivattyú-állomást vették célba, amely a Barátság vezeték egyik kulcspontja. Emiatt nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem Belarusz is kieshet az orosz olajellátásból.

A cikk arra is emlékeztetett, hogy bár a legutóbbi támadás után gyorsan helyreállították a sérült infrastruktúrát, a mostani akció miatt Oroszország jelentős anyagi veszteségeket szenvedhet el.

Szergej Kujun ukrán üzemanyagpiaci szakértő szerint Magyarország számára léteznek alternatív beszerzési útvonalak, például az Adriai-tengeren keresztül. A szakértő arra is kitért, hogy valószínűleg ezek költségesebbek lesznek a magyar kormánynak, de Moszkva már így is jelentős kedvezményekkel látta el Orbán Viktor kormányát.

A legutóbbi támadás után Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a közösségi médiában reagált a magyar aggodalmakra. Mint írta, a háborút nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte, Orbán Viktort pedig régóta figyelmeztették arra, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Kiemelték, hogy Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy fenntartsa függőségét az orosz energiahordozóktól. „Mostantól panaszát és fenyegetéseit a moszkvai barátaihoz küldheti” – fogalmazott Szibiha.

Washingtoni dokumentumok és diplomáciai üzengetések

A pénteki támadás miatt Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnök segítségét kérte: „Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az Északi Áramlattal is.”

A levélben Orbán Viktor kifejti, hogy az ukránok folyamatosan támadás alatt tartják a Barátság kőolajvezetéket, amely az egyetlen szárazföldi ellátási útvonal a Kárpát-medence országai irányába, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia nyersolajat importálhat.

„Magyarország elektromos árammal és üzemanyaggal támogatja Ukrajnát, cserébe azt a csővezetéket bombázzák, amely ellát bennünket.”

„Nagyon barátságtalan lépés! Sok sikert kívánunk Trump elnök úrnak a békéhez vezető úton!” – írta Orbán Viktor. Az amerikai elnök a magyar kormányfő levelére azonnal, kézzel írt válasszal reagált. „Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok miatta” – közölte az amerikai elnök.

Korábban már az amerikai hírszerzési dokumentumok is beszámoltak arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasai körében személyesen vetette fel a Barátság kőolajvezeték elleni akció lehetőségét, mégpedig azzal a céllal, hogy gazdasági kárt okozzanak Magyarország iparának.

A kiemelt kép illusztráció. A műszerek a nyomást mutatják a Barátság II. kőolajvezeték fogadóállomásán, Százhalombattán (Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt)