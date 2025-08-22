Politico: Trump dühös a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt, hevesen reagált Orbán Viktor levelére

Donald Trump hevesen reagált Orbán Viktor levelére, amelyben a magyar miniszterelnök arra panaszkodott, hogy Ukrajna augusztus 13-án dróncsapást mért a Barátság kőolajvezetékre. A Politico közléséből kiderült, hogy mindkét támadást az ukrán fegyveres drónrendszerek erői hajtották végre Bródi Róbert, a „Magyar” hívójelű parancsnok vezetésével, aki egy „Ruszkik haza!” mondattal jelentette be a legutóbbi csapást.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Trump Orbán Viktor levelére reagált, amelyben a magyar kormányfő leírta, hogy augusztus 13-án éjszaka ukrán dróncsapás érte a Barátság kőolajvezetéket, amely Oroszországból Ukrajna területén haladva Magyarországot, Szlovákiát és más közép-európai országokat lát el orosz olajjal.

„Viktor – Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok miatta. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te nagyszerű barátom vagy”

– írta az amerikai elnök, reagálva a miniszterelnök levelére, melyben azt írta, hogy Ukrajna dróncsapásokat mért a Barátság kőolajvezetékre orosz területen.

A vezetéket augusztus 19-re helyreállították, ám két nappal később újabb támadás érte.

Érdemes megjegyezni, hogy

mindkét támadást az ukrán fegyveres drónrendszerek erői hajtották végre, amelyet Bródi Róbert vezényel, aki „Magyar” hívójeléről is ismert.

Bródi a második csapást a Telegramon jelentette be a magyar harci kiáltással: „Ruszkik haza!”

Orbán Viktor – aki a 2022-es ukrajnai teljes körű invázió után is szoros kapcsolatot tartott a Kremllel – nem fogadta jól az üzenetet. „Magyarország elektromos árammal és üzemanyaggal támogatja Ukrajnát, cserébe azt a csővezetéket bombázzák, amely ellát bennünket. Nagyon barátságtalan lépés!” – írta Trumpnak küldött levelében.

Magyarország és Szlovákia pénteken levélben is Brüsszelhez fordult, hogy közbelépjenek Ukrajna Barátság kőolajvezetékre mért támadása miatt, figyelmeztetve, hogy az ellátás akár öt napra is megszakadhat.

„Brüsszelnek meg kell értenie: ők az EURÓPAI Bizottság, nem az Ukrán Bizottság!”

– mondta Szijjártó Péter.

A Politico azt is kifejti, mivel Magyarország ideiglenes felmentést kapott az EU orosz olajra vonatkozó tilalma alól, megnövelte a nyersolaj vásárlását a föld feletti csővezetékrendszeren keresztül.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik a washingtoni Fehér Ház déli szárnyánál 2025. július 15-én (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)