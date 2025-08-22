Németország nem fogja elismerni a palesztin államot, mivel ez alááshatja az izraeli kapcsolatokat

Berlin jelenleg nem tervezi elismerni a palesztin államot, mert azzal aláásná az Izraellel folytatott, kétállami megoldásról szóló tárgyalásokra tett erőfeszítéseket – jelentette ki pénteken a német kormány szóvivője.

„Célunk továbbra is a kétállami megoldás diplomáciai úton való megvalósítása, még ha ez ma távolinak is tűnik. (…) Palesztina elismerése inkább egy ilyen folyamat végén lenne várható, egy ilyen döntés most inkább kontraproduktív lenne” – mondta a szóvivő egy sajtótájékoztatón.

Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada nemrégiben jelezte, hogy bizonyos feltételek mellett elismerné a palesztin államot. Az izraeli kormányfő élesen bírálta a brit és ausztrál bejelentéseket, Benjamin Netanjahu keményen bírálta Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök döntését, miszerint Canberra elismeri Palesztinát. Netanjahu szerint ez a gyengeség jele, amely megterhelte az ausztrál–izraeli kapcsolatokat. A Gázai övezet teljes megszállásával kapcsolatos kritikákra reagálva kijelentette: „soha nem volt kérdés, hogy ott hagyjuk-e a Hamászt. Ahogy Trump elnök fogalmazott: a Hamásznak el kell tűnnie Gázából.”

„Ez olyan lenne, mintha Németország nagy részét felszabadítanák, de Berlinben otthagynák az SS-t.”

Keir Starmer, brit kormányfőnek a palesztin állam elismeréséről szóló bejelentését is elítélte az izraeli kormányfő.

„Képzeljük el, hogyan reagálna Nagy-Britannia, ha valakik egy nap alatt lemészárolnának 15 ezer brit állampolgárt, másik 2500-at túszul ejtenének, majd azt mondanák a támadóknak: jaj, talán adnunk kellene egy komplett államot nekik, mondjuk London mellett?”

– tette fel a kérdést Benjamin Netanjahu.

Az izraeli miniszterelnök szerint a Magyarországot migrációs politikája miatt támadó amerikai milliárdos, Soros György pénzügyi spekuláns és az általa alapított Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata a felelős azért, hogy a fősodratú nyugati vezetők lényegében egy platformra kerültek Iránnal és a Hamásszal, magyarázva ezzel az Izrael-ellenes álláspont térnyerését. „Ez egy rágalmazó és hazugságokkal teli kampány, amelyet a Hamász hajt végre, de különböző civil szervezetek [NGO-k] támogatják” – fogalmazott az izraeli kormányfő egy podcast műsorban, majd hozzáfűzte.

„Ugyanazok, akik az Antifa és más, hihetetlenül Amerika-ellenes tüntetéseket szerveznek, Katar és Irán, és talán más nagyhatalmak támogatásával is, és bizonyos NGO-k, például a Soros Alapítvány [Open Society] is ebben részt vesznek.”

„Tehát ők kvázi összefognak Izrael ellen — nemcsak a terepen, ahol harcolunk az Irán által vezetett terrortengely ellen, amelynek része a Hamasz, hanem a média és a közvélemény harcában is, hogy lerántsuk a leplet az Izraellel kapcsolatos hazugságokról”l – mondta Benjamin Netanjahu.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi)