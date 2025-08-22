Kim Dzsongün kitüntetett katonákat, akik harcoltak Oroszország oldalán

Kim Dzsongün észak-koreai vezető az állami média pénteki jelentése szerint kitüntetett olyan katonákat, akik vezénylés keretében Oroszország oldalán részt vettek az ukrajnai háborúban, valamint posztumusz kitüntette az elesetteket, és vigasztalta családtagjaikat.

A KCNA állami hírügynökség által közzétett fényképeken látható például, amint Kim térdelve tiszteleg az elesett katonák portréja előtt, valamint hogy megcsókol egy veteránt, könnyes szemmel megölel néhány gyászoló családtagot. A hatalmon lévő Koreai Munkapárt székházában, Phenjanban megtartott ünnepségen dicsérte a golyó- és bombazáporból visszatérő katonák hősiességét és hazafiságát.

Százegy háborús halott portréja volt kiállítva, de a KCNA arról nem szólt, hogy mindannyian harci cselekményben vesztették-e életüket.

Kim Dzsongün felszólította a hadsereget, hogy váljon erős eliterővé, és tökéletesítse a háborúra való felkészültségét az ellenség provokációival szemben. A KCNA szerint az ország vezetője a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hőse címet adományozta azoknak a parancsnokoknak, akik külföldi műveletekben harcoltak és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Észak-Korea először áprilisban erősítette meg, hogy katonákat vezényelt Oroszországba, és az ukrán haderő ellen vetik be őket. Phenjan és Moszkva tavaly biztonsági és védelmi megállapodást kötött egymással.

Dél-Korea és a nyugati országok titkosszolgálatai szerint Phenjan tavaly több mint tízezer katonát küldött Oroszországba, és a Kurszki régióban vetették be őket. Emellett Phenjan tüzérségi lőszert, rövidebb és hosszabb hatótávolságú rakétákat és ezek rendszereit szállította Oroszországnak. Szöul szerint mintegy hatszáz észak-koreai katona halt meg és több ezer megsebesült a Kurszki régiót részlegesen elfoglaló ukrán erők elleni harcban.

Kiemelt kép: Kim Dzsongün észak-koreai vezető egy 2025. májusi felvételen (Fotó: MTI/EPA/KCNA)