Házkutatást tartott az FBI Trump volt nemzetbiztonsági főtanácsadójánál

Szövetségi nyomozók tartottak házkutatást John Bolton volt elnöki nemzetbiztonsági főtanácsadó Washingtonhoz közeli otthonában pénteken.

A hatóságok emberei helyi idő szerint a reggeli órákban jelentek meg Donald Trump amerikai elnök egykor közeli munkatársának házánál a főváros elővárosának számító Bethesdában, Maryland államban. Az intézkedéssel egy időben Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója a közösségi média oldalán bejegyzést jelentetett meg, ami szerint senki nem áll a törvény felett.

Dan Bongino, az FBI igazgatóhelyettese szintén közösségi oldalán annyit írt, hogy

„a korrupciót nem toleráljuk”, míg Pam Bondi igazságügyi miniszter közösségi médiában kiadott közleményében többi között az olvasható, hogy „Amerika biztonsága nem alku tárgya”.

A John Bolton otthonában tartott házkutatást követően szövetségi ügynökök kutatták át az egykori fehér házi tisztségviselő washingtoni irodáját is, ahonnan a helyszíni beszámolók és felvételek szerint több dobozt vittek el.

Hivatalos források szerint a hatósági intézkedés minősített iratokra irányult, amelyek az egykori fehér házi tisztségviselőnél lehettek.

John Bolton ellen az első Trump-adminisztráció utolsó évében, 2020-ban indult büntetőeljárás minősített iratok tartalmának nyilvánossá tétele miatt, amelyek a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó akkor megjelent emlékirataiban jelentek meg.

2020-ban az akkori igazságügyi minisztérium bírói úton próbálta megtiltani a könyv megjelenését, amit végül nem sikerült elérnie. 2021-ben az új, Joe Biden vezette adminisztráció megszüntette az eljárást.

John Bolton 2018-tól 2019-ig volt Donald Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója, és az elnök súlyos, politikai jellegű nézeteltéréseket követően menesztette. John Bolton azóta is aktív szereplője a nyilvánosságnak, és rendszeres bírálója Donald Trump politikájának, elsősorban külpolitikájának.

Kiemelt kép: John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)