Három donyecki település elfoglalását jelentették be az oroszok

Elfoglalta az orosz hadsereg Katyerinivka, Volodimirivka és Ruszin Jar települést a donyecki régióban az elmúlt nap folyamán – közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint augusztus 16. és 22. között az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és összesen hét települést foglaltak el.

A tárgyalt időszakban a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 9400 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

Az elmúlt hét alatt az orosz haderő nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel, drónokkal és tüzérséggel mért hat csoportos csapást ukrán hadiipari üzemekre, őket ellátó energetikai létesítményekre, egy, a Donyec-medencében harcoló egységeket ellátó olajfinomítóra, Szapszan műveleti-harcászati rakéták tárolóhelyeire, nagy hatótávolságú drónok raktáraira, drónirányító pontokra, rakétatüzérségi, lőszer- és üzemanyagraktárokra, egy katonai reptér infrastruktúrájára, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire. A moszkvai katonai tárca az elmúlt hét nap folyamán megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy 15 harckocsit – köztük három német Leopard tankot – és 118 egyéb páncélozott harcjárművet, 11 HIMARS rakétát, 25 irányított légibombát, két nagy hatótávolságú Neptun irányított rakétát, továbbá 1500 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A kiemelt kép illusztráció.