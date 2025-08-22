Benjámin Netanjahu keményen bírálta Ausztrália miniszterelnökét, akinek gratulált a Hamász iszlamista terrorszervezet

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael teljes katonai ellenőrzés alá vonja Gázavárost, függetlenül attól, hogy a Hamász végül beleegyezik-e egy tűzszüneti megállapodásba.

A Sky News Australiának adott interjúban az Israel Hayom szerint Netanjahu kijelentette: „Ezt mindenképp meg fogjuk tenni. Soha nem volt kérdés, hogy ott hagyjuk-e a Hamászt. Ahogy Trump elnök fogalmazott: a Hamásznak el kell tűnnie Gázából. Ez olyan lenne, mintha Németország nagy részét felszabadítanák, de Berlinben otthagynák az SS-t.”

Hozzátette: a háborúnak akár azonnal véget lehetne vetni, amennyiben a Hamász leteszi a fegyvert és szabadon engedi az összes túszt – közülük legalább húszan még életben vannak. Netanjahu elmondta, a hadműveletek célja, hogy kiszabadítsák a foglyokat, lefegyverezzék a Hamászt, demilitarizálják Gázát, és más jövőt adjanak a gázaiaknak.

Feszültség Ausztráliával

Az izraeli kormányfő keményen bírálta Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök döntését, miszerint Canberra elismeri Palesztinát. Netanjahu szerint ez a gyengeség jele, amely megterhelte az ausztrál–izraeli kapcsolatokat.

„Amikor a föld legrosszabb terrorista szervezete, ezek a barbárok, akik nőket gyilkoltak, megerőszakolták őket, férfiakat fejeztek le, csecsemőket égettek el élve szüleik szeme láttára, és több százakat túszul ejtettek, amikor ezek az emberek gratulálnak Ausztrália miniszterelnökének, akkor tudod, hogy valami nem stimmel”

– hangsúlyozta.

Úgy vélte, Albanese kormánya ahelyett, hogy erőt mutatott volna, hozzájárult a diplomáciai feszültségekhez, miközben Izrael – szavai szerint – „a nyugati civilizáció nevében vív háborút”.

Netanjahu azt is állította: Donald Trump amerikai elnök irrelevánsnak nevezte Ausztrália lépését, és teljes támogatását adta Izrael katonai céljaihoz. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy 2017-ben még a két ország történelmi barátságát ünnepelték együtt, amikor Beér-Sevában az ausztrál lovasság első világháborús hőstetteire emlékeztek. Szerinte Albanese mostani döntése ezzel a hagyománnyal is szembemegy.

„A Hamász uralma alól kell felszabadítani Gázát”

Netanjahu hangsúlyozta, hogy Izrael nem akarja megszállni a Gázai övezetet, hanem felszabadítani kívánja a Hamász uralma alól. „Szabadabb jövőt adunk a gázaiaknak, megszabadítjuk őket a Hamász zsarnokságától, Izraelt és másokat pedig a Hamász terrorizmusától” – mondta.

Ugyanakkor

élesen bírálta a Nyugat egyes vezetőit is, akik szerinte Izrael kárára próbálnak engedményeket tenni a Hamásznak.

„Ez olyan, mint amikor a militáns iszlám krokodilját etetik” – fogalmazott. Netanjahu szerint a palesztin állam elismerése olyan, mintha a terrorizmust jutalmaznák, hiszen a Hamász már eddig is de facto államot működtetett Gázában, amelyet gyilkosságra, fosztogatásra és szörnyű bűntettekre használt.

A politikus párhuzamot vont az 1938-as müncheni egyezménnyel, amikor a nyugati hatalmak Hitler kedvéért feláldozták Csehszlovákia egy részét. „Ez egyszerűen megbékítés, semmi más” – jelentette ki. Üzenetében közvetlenül az ausztrálokhoz is szólt: „Biztosítani akarom önöket: győzni fogunk.”

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)