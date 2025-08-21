Zelenszkij elmondta, mi kell a háború lezárásához

Kijev jogilag nem ismeri el az ukrán területek orosz megszállását, másfelől a harctéri helyzet nem olyan kedvezőtlen a számára, mint amilyennek az orosz elnök leírja, és a háború lezárásához elengedhetetlen az ukrán és az orosz vezetők találkozója – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján.

Volodimir Zelenszkij az Unian hírügynökség szerint azt mondta: próbálta meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt a hétfői washingtoni találkozón arról, hogy a teljes körű háború három és fél évvel ezelőtti kezdete óta

Oroszország Donyeck megyének nem a 69 százalékát foglalta el, amint azt Vlagyimir Putyin orosz elnök állítja, hanem csak az egyharmadát,

miután mintegy egyharmadát már a teljes körű háború 2022-es kitörése előtt elfoglalta, akárcsak a Krím félszigetet.

„Azok az ijesztgetések,

miszerint az oroszok az év végére megszállják a Donbaszt, csak üres fecsegés: ehhez még négy évre volna szükségük”

– jelentette ki Zelenszkij. Véleménye szerint az oroszok képtelenek Szumi megye elfoglalására, sőt pár hónapon belül az ellenőrzésük alatt lévő, határ menti területeket is kénytelenek lesznek feladni. Az oroszok nem tudják elfoglalni Harkiv megyét sem – tette hozzá.

A háború lezárásához az ukrán és az orosz vezetők találkozója szükséges, és legyen az bármilyen formájú, Ukrajna készen áll rá

– erősítette meg az ukrán elnök. Szerinte ha Oroszország nem akar ilyen találkozót, akkor az Egyesült Államok és más partnerek részéről további szankciókra, vámintézkedésekre van szükség, mert ezek valóban működnek – mondta.

A területi kérdés megvitatása „egyrészt arra tartozik, aki meg akarja szállni a mi területeinket, másrészt arra, aki a hadseregével és a népével védi a saját területeit. Vagyis Putyinra és rám” – fogalmazott az ukrán elnök.

Ami az orosz elnökkel való esetleges magyarországi találkozóját illeti, Zelenszkij bonyolultnak nevezte ezt a kérdést. Kifejtette: „Őszintén szólva, Budapest nem támogatott minket. Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen volt, de ellenezte Ukrajna támogatását” – magyarázta, és Ausztriát, Svájcot, valamit Törökországot nevezte meg a béketárgyalások lehetséges helyszíneként.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)