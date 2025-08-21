Műsorújság
Zaharova: Kijev folytatja a polgári célpontok elleni támadásokat

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.21. 21:24

| Szerző: hirado.hu
Két civil életét vesztette, további 21 – köztük egy gyermek – megsebesült a donyecki régióban lévő Jenakijeve települést csütörtökön ért ukrán dróntámadás következtében – közölte Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője.

Hozzátette, hogy a csapáshoz az ukrán hadsereg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetőt és csapásmérő drónokat vetett be.

A helyi hatóságok a luhanszki régióban lévő Artyomovszkból (ukrán nevén Bahmutból) és Liszicsanszkból is beszámoltak egy-egy civil halottról.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a diplomáciai tárca honlapján csütörtökön azt írta, hogy

a múlt hét folyamán 15 orosz civil – köztük egy gyermek – vesztette életét ukrán dróncsapások következtében.

A sebesültek számát 141-ben adta meg, akik közül 14-en voltak kis- és fiatalkorúak.

„Miközben Oroszország és az Egyesült Államok arra törekszik, hogy megtalálja az ukrán válság rendezésének útját,

Kijev folytatja a békés orosz lakosok elleni terrort és a polgári célpontok elleni támadásokat”

fogalmazott Zaharova.

Kiemelt kép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő sajtóértekezleten Moszkvában 2022. január 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)

dróntámadásorosz-ukrán háború

