Zaharova: Kijev folytatja a polgári célpontok elleni támadásokat

Hozzátette, hogy a csapáshoz az ukrán hadsereg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetőt és csapásmérő drónokat vetett be.
A helyi hatóságok a luhanszki régióban lévő Artyomovszkból (ukrán nevén Bahmutból) és Liszicsanszkból is beszámoltak egy-egy civil halottról.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a diplomáciai tárca honlapján csütörtökön azt írta, hogy
a múlt hét folyamán 15 orosz civil – köztük egy gyermek – vesztette életét ukrán dróncsapások következtében.
A sebesültek számát 141-ben adta meg, akik közül 14-en voltak kis- és fiatalkorúak.
„Miközben Oroszország és az Egyesült Államok arra törekszik, hogy megtalálja az ukrán válság rendezésének útját,
Kijev folytatja a békés orosz lakosok elleni terrort és a polgári célpontok elleni támadásokat”
– fogalmazott Zaharova.
Kiemelt kép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő sajtóértekezleten Moszkvában 2022. január 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)