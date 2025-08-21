Varsó diplomáciai jegyzékben tiltakozott a Kelet-Lengyelországban lezuhant orosz drón miatt

A légi eszköz szerdára virradóan zuhant le a Lublini vajdaságban fekvő Osiny településen egy kukoricaföldre, és fel is robbant. Később a lengyel nyomozók orosz drónként azonosították.
A tiltakozó jegyzékben leszögezték, hogy Oroszország megsértette a Lengyelországgal 1992-ben aláírt barátsági és együttműködési szerződést, valamint a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944-es chicagói egyezményt – mondta el Wronski.
Hozzátette:
a külügyminisztérium szerint az esemény szándékos provokációt jelent Oroszország részéről,
a hibrid hadviselés elemének számít, és egy újabb, Lengyelországgal és az európai államokkal szembeni rendkívül ellenséges cselekedetnek minősül.
Lengyelország elítél minden, a polgári lakosságra veszélyt jelentő cselekvést, és követeli Oroszországtól az incidens tisztázását és „hasonló provokatív akciók beszüntetését” – hangsúlyozta a szóvivő.
A drón robbanása miatt több környékbeli ház ablaka betört, de senki sem sebesült meg.
A lengyel hatóságok folytatják a nyomozást az ügyben.
Kiemelt kép: Rendőrök vizsgálják a helyszínt a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Osinyben 2025. augusztus 20-án, miután egy azonosítatlan légi eszköz zuhant le egy kukoricaföldre, és felrobbant (Fotó: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo)