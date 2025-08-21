Utolsó ütőképes alakulatait is bevetve egyelőre visszavetette az oroszok előretörését Ukrajna

A frontvonalon a közelmúltban újra lendületet vett a háború: az orosz erők váratlan áttörést értek el a Donyeck megyei frontszakaszon, egyes pontokon majdnem 20 kilométer mélyen nyomultak előre Pokrovszk térségéből kiindulva. Az ukrán hadvezetésnek a legütőképesebb alakulatait – köztük a kétes hírnevet szerzett Azov ezredet – kellett bevetnie, hogy feltartóztassa a támadást, és megakadályozza, hogy Moszkva megszilárdítsa újonnan szerzett állásait. Azonban a pillanatnyi siker ellenére az ukrán csapatok helyzete továbbra is egyre romlik – írja cikkében a The Washington Post.

A harcok időzítése katasztrofális volt Kijev számára, a támadás ugyanis egybeesett Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozójával, amelyből Ukrajna teljesen ki lett zárva. Trump az utóbbi két hétben már többször beszélt róla, hogy területi engedményekkel lehetne csak lezárni a háborút, ami Kijevben a szövetségesei elpártolásától való félelmeket erősítette.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban már leszögezte, hogy soha nem fog beleegyezni újabb területek feladásába, mert szerinte az csak újabb orosz támadások előszobája lenne. Ennek ellenére a harctéri veszteségek minden négyzetkilométere politikai súllyal bír – minél többet veszítenek a Donbaszban, úgy javul napról napra Putyin tárgyalási pozíciója.

Mostanra megerősítést nyert, hogy az ukrán csapatok nagy erőfeszítések árán mostanra a betörő orosz katonák egy részét elfogták vagy megölték, és ha teljesen nem is sikerült visszafoglalni az elvesztett állásokat, de az előretörést sikeresen megállították, így a katasztrófát egyelőre elkerülték. Az ukrán légi deszantosok több helyen akár 5 kilométerrel is visszavetették az orosz támadókat, de a küzdelem az apró falvakban tovább folytatódik, ahol a terepviszonyok miatt nagyon lassan mozognak csak a csapatok.

„Az idő ellenünk dolgozik” – fogalmazott Makszim, az egyik ukrán százados, aki szerint a küldetés célja egyértelmű, minél előbb visszaverni az oroszokat, mielőtt azok tüzérséget és drónokat hoznának a területre. Más egységek beszámolói alapján ugyanakkor továbbra is súlyos gondok nehezítik a védekezést: katonahiány, lőszerhiány, valamint a fronton szolgáló állomány kimerültsége.

A frontvonal mögött az ukrán drónos egységek próbálják lassítani az orosz előrenyomulást.

Pokrovszk közelében a 68. vadászdandár katonái valóságos „halálzónát” alakítottak ki, ahol a drónok célzottan vadásznak az ellenséges gyalogosokra. Mindez azonban nem oldja meg a legnagyobb problémát – az utánpótlás és a friss katonák hiányát.

Katonai elemzők szerint az orosz áttörés egyre sikeresebb a kevés katonával ellátott, gyengén védett frontszakaszokon. Az új ukrán katonák hiánya folyamatosan egyre nagyobb sikereket hozhat Moszkvának.

Az alaszkai csúcson Vlagyimir Putyin elnök ismét hangoztatta, hogy a háború gyökérokait kell felszámolni, vagyis a NATO bővítését, az orosz nyelv helyzetét és az orosz ortodox egyház működését Ukrajnában. Ezek a követelések Kijev önállóságának korlátozását jelenthetik. Washingtonban hivatalosan is elismerték: Putyin nem tett valódi engedményeket, és nem látszik hajlandóság arra, hogy feladja eredeti háborús céljait.

Kiemelt kép: Az ukrán Azov ezred veterán katonái (Fotó: STR/NurPhoto/Getty Images)