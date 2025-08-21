Uganda megállapodott Washingtonnal a kitoloncoltak befogadásáról

Uganda megállapodást kötött az Egyesült Államokkal arról, hogy meghatározott feltételek mellett befogadja az onnan kitoloncolt afrikaiakat – közölte csütörtökön az ugandai külügyminisztérium.

Uganda nem fogad be büntetett előéletűeket és kísérő nélküli kiskorúakat, elsősorban afrikai országokból származó emberek áthelyezését tartja elfogadhatónak – emelte ki az ugandai külügyminisztérium az X-en közzétett bejegyzésében.

Az egyezség olyan harmadik országból érkezőkre vonatkozik, akik nem kaptak menedékjogot az Egyesült Államokban, ugyanakkor nem tudnak vagy nem akarnak visszatérni saját hazájukba.

A kampalai külügyi tárca hozzátette, hogy az egyezség ideiglenes jellegű, pontos részletei pedig egyeztetés alatt állnak, így egyelőre nem ismert, hogy hány embert érinthet és mikor indulhat a program.

Az amerikai kormány kitoloncolási politikája más afrikai országokat is érint: augusztus elején Ruanda vállalta, hogy legfeljebb 250 embert befogad az Egyesült Államokból, bár részleteket egyik fél sem közölt a megállapodásról. Júliusban az Egyesült Államok öt külföldi elítéltet toloncolt ki a dél-afrikai Eswatinibe.

