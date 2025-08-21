Trump komoly győzelemként üdvözölte az új texasi választókerületek elfogadását

Donald Trump amerikai elnök Texas komoly győzelmeként méltatta csütörtökön, hogy az állam törvényhozása elfogadta a választókerületek átrajzolásáról szóló törvényt, amit heves politikai viták előztek meg, demokraták ellen kiadott letartóztatási paranccsal.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán reagált a hosszú politikai vita és a komoly demokrata tiltakozást követően megszavazott republikánus törvényjavaslat sikerére, és azt írta, hogy az új választókerületi határok révén

a republikánusok 5 további képviselői székhez juthatnak Washingtonban a 2026-os kongresszusi választásokon.

Egyben azt írta, hogy a kongresszusi választókerületek határainak módosítása további republikánus irányítás alatt álló államokban is következhet, így Floridában és Indianában. Donald Trump a bejegyzésében egyben a republikánusok további feladataként vázolta, hogy

lépjenek a levélszavazás intézményének megszüntetése érdekében, ami véleménye szerint korlátok nélküli visszaélésekre ad lehetőséget.

Texas állam törvényhozása szerdán szavazta meg a pártok erőviszonyai mentén, 88–52 arányban az új választókerületekről szóló jogszabályt. A voksolás előzménye, hogy augusztus első felében számos demokrata képviselő napokra elhagyta Texas államot, hogy megakadályozza az austini törvényhozás határozatképességét. Az érintett képviselők ellen Texas adminisztrációja letartóztatási parancsot is kiadott kötelességmulasztás miatt, annak érdekében, hogy visszatérésre késztesse őket.

A választókerületi törvényről szóló szavazást követően texasi demokrata politikusok úgy nyilatkoztak, hogy azt bíróság előtt támadják meg. Gene Wu képviselő közölte, hogy „a harcnak ez a része véget ért, de ez pusztán az első fejezet volt”.

Az elmúlt hetekben több demokrata irányítású szövetségi állam kormányzója, így Kalifornia, New York, Maryland és Illinois vezetője helyezte kilátásba, hogy a texasi lépésre reagálva a helyi választókerületek határait a demokraták számára kedvező módon alakítják át.

Csütörtökön a kaliforniai állami törvényhozás demokrata tagjai bejelentették, hogy szavazásra bocsátják javaslatukat a választókerületek újjáalakításáról, ami a várakozásaik szerint öttel több nyerhető körzetet hozhat számukra a következő kongresszusi választáson.

A következő szavazást 2026 novemberében tartják, ami kiemelten fontos az erőviszonyok szempontjából,

jelenleg csak szűk republikánus többséggel működik a képviselőház, a kongresszus alsóháza.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én (Fotó: MTI/EPA pool/Will Oliver)