Orbán Viktor: A béke irányába tett erőfeszítéseket, a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell

Orbán Viktor azt írta: a mai kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.
„Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség” – tette hozzá a kormányfő.
A miniszterelnök közölte:
Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.
„A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.
