Orbán Viktor: A béke irányába tett erőfeszítéseket, a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.21. 18:24

A béke irányába tett erőfeszítéseket és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell – írta a miniszterelnök a csütörtöki kormányülés után közzétett Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor azt írta: a mai kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.

„Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség” – tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök közölte:

Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.

„A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

