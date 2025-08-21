Ha a terroristák lemészárolnának 15 ezer britet, adnának nekik egy államot London mellett? - tette fel a kérdést Benjamin Netanjahu

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök élesen bírálta Sir Keir Starmer brit kormányfőt, amiért az Egyesült Királyság kilátásba helyezte Palesztina elismerését, ha Izrael nem tesz lépéseket a béke irányába. Az izraeli kormányfő arról beszélt: a britek és más nyugati országok vezetői gyengeségből „jutalmazzák” a Hamászt, amely az október 7-i terrortámadásért felelős. „A holokauszt óta a legnagyobb kegyetlenséget követik el [a Hamasz – a szerk.] a zsidók ellen, és Nagy-Britannia miniszterelnöke azt mondja, hogy egy „de facto állammal jutalmazunk benneteket”, amely nyíltan elkötelezte magát amellett, hogy újra és újra megismételje az október 7-i mészárlást” – mondta Benjamin Netanjahu. Azzal folytatta:

„Képzeljük el, hogyan reagálna Nagy-Britannia, ha valakik egy nap alatt lemészárolnának 15 ezer brit állampolgárt, másik 2500-at túszul ejtenének, majd azt mondanák a támadóknak: jaj, talán adnunk kellene egy komplett államot nekik, mondjuk London mellett?”

Netanjahu szerint az ilyen döntések veszélyes precedenst teremtenek, és figyelmen kívül hagyják a zsidó államot ért két évvel ezelőtti brutalitást. Starmer kezdeményezéséhez Franciaország, Kanada és Ausztrália is csatlakozna, amit Izrael részéről sokan antiszemita tendenciának tartanak, ugyanakkor az erről szóló vádakat az érintett kormányok visszautasították. Netanjahu szerint azonban létezik egy kettős mérce a zsidó állammal szemben, vagyis szerinte ugyanezen országok vezetői elismerik Izrael önvédelemhez való jogát mindaddig, amíg azt nem gyakorolja.

A podcast megjelenésével egy időben Izrael offenzívát indított Gáza városában, a Hamász felszámolására törekedve, ezzel kapcsolatban pedig szóba kerültek a palesztinpárti tüntetések is. Netanjahu elítélte ezeket az akciókat, „ellenséges kisebbségek” megmozdulásainak nevezve őket, valamint szégyenletesnek tartja a nyugati vezetők ezzel szembeni „meghunyászkodását”.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)