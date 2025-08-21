Elkezdődött a Hamász teljes felszámolása – offenzívában az izraeli hadsereg

Miután szerdán Jiszráel Kac védelmi miniszter jóváhagyta a „Gedeon harci szekerei II.” fedőnevet viselő hadművelet terveit, az izraeli fegyveres erők (IDF) elkezdte a Gázai övezet teljes megszállását. Az IDF – várhatóan 110–130 ezer tartalékost mozgósítva – ötféle hadosztályt, 12 dandárharccsoportot és két regionális egységet von be az akcióba, beleértve sorkatonákat és tartalékosokat is, a hadművelet pedig a légierőt, haditengerészetet, mérnöki egységeket és különleges alakulatokat is érint.

Effie Defrin dandártábornok, izraeli katonai szóvivő arról számolt be, hogy az IDF egységei Gázaváros egyes külső területeit már elfoglalták.

„Elmélyítjük a Hamász elleni támadásainkat Gázavárosban, a terrorszervezet kormányzati és katonai terrorjának központjában”

– közölte Defrin, aki hozzátette: a hadművelet végrehajtásának első lépéseinél tartanak.

A Reuters megjegyzi, a támadást a tervezettnél előbb indította el az IDF, mivel a kiküldött behívók szerint a tartalékosoknak szeptember előtt nem kellett volna szolgálatra jelentkezniük, a köztes időszak így elvileg elég időt hagyott volna arra, hogy születhessen egyfajta megállapodás a Hamász és Izrael között a fegyverszüneti feltételekről és a megmaradt túszok szabadon engedéséről.

A közlemény és az előzetes hadműveleti lépések előzménye a Hamász és az IDF egységei közötti fegyveres összecsapások Hán Júniszban, ahol a palesztin terrorszervezet a földalatti alagutakból indított, öngyilkos merényleteket is magába foglaló támadást az izraeli erők ellen – írja a Reuters.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)