Elfogtak az olasz rendőrök egy ukrán férfit, aki részt vehetett az Északi Áramlat felrobbantásában

Olasz rendőrök letartóztattak egy ukrán férfit, aki részt vehetett az Északi Áramlat földgázvezeték 2022-es felrobbantásában – írja a Der Spiegel. A gyanú szerint az őrizetbe vett férfi azon a vitorláson tartózkodott, amelyet a támadók használtak.

A lap szerint a nyomozás kiderítette, hogy a 2022-es támadást egy ukrán kommandó hajtotta végre az Andromeda nevű vitorláshajó segítségével. A támadás során a búvárok elhelyezték a robbanótölteteket, a gyanúsított Szerhij K. pedig a művelet koordinálásában vett részt.

A német szövetségi legfőbb ügyész 2022 óta nyomoz az ügyben az alkotmányellenes szabotázs és robbanószer előidézése gyanújával – írja a lap. A Spiegelnek korábban nyilatkozó ukrán források azonban arról beszéltek, hogy Kijev az akciót nem bűncselekményként, hanem katonailag legitim célpont elleni támadásként hajtották végre, mivel a vezetékből származó orosz bevételek hozzájárultak az Ukrajna elleni háború finanszírozásához.

A német nyomozás is megerősítette az ukrán katonai kapcsolatokat, véget vetve ezzel a találgatásoknak arról, hogy az oroszok robbantották volna fel a saját gázvezetéküket.

Tavaly Jens Rommel német legfőbb ügyész elfogatóparancsot adott ki az egyik feltételezett búvár ellen, aki diplomáciai rendszámmal Ukrajnába menekült, mielőtt letartóztathatták volna Lengyelországban. Egyelőre nem tudni, mikor adják ki Szerhij K.-t Németországnak.

Kapcsolódó tartalom Cseh államfő: Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket

Kiemelt kép: Bugyborékolva tör fel a földgáz a felrobbantott Északi Áramlat földgázvezetékből a dán fennhatóságú Bornholm-sziget mellett, 2022-ben (Fotó: MTI/AP/Dán fegyveres erők)