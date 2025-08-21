Atomtöltet indítására képes rakétavetőt fejleszthet Fehéroroszország

Az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország nem rendelkezik nukleáris fegyverrel, de orosz taktikai atomfegyvereket állomásoztat területén, amelyek felett Moszkva tartja kézben az ellenőrzést. Fehéroroszország korábban Kínával hajtott végre közös rakétafejlesztést, a héten pedig jelezte, hogy katonai együttműködését Iránnal is elmélyíti. Az ország nyugaton három NATO-tagállammal, Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, délen pedig Ukrajnával határos.
Aljakszandr Lukasenka, aki 1994 óta irányítja Fehéroroszországot, csütörtökön, egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését. Úgy fogalmazott: a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti Fehéroroszországot, hogy folyamatosan erősítse saját, valamint Oroszországgal közös védelmi képességeit.
Aljakszandr Volfovics, a biztonsági tanács vezetője szerint
a Polonez ma korszerű rendszernek számít, ám annak a lehetőségét is vizsgálják, hogyan lehetne ezeknek a rakétáit nukleáris robbanófejekkel ellátni.
A kínai együttműködésben fejlesztett rakétavetők 2016 óta állnak hadrendben, hatótávolságuk 300 kilométer.
Minszk azt is vizsgálja, miként hasznosíthatná az orosz fejlesztésű Oresnyik hiperszonikus rakéta technológiáját egy közös programban. A fehérorosz védelmi miniszter múlt héten bejelentette, hogy a közelgő közös hadgyakorlaton az Oresnyik is szerepet kap. „Katonai erőnk és védelmi képességeink növelése kulcsfontosságú” – emelte ki Volfovics.
Kiemelt kép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök és Viktor Hrenyin védelmi miniszter a Grodno melletti, a lengyel és a litván határól néhány kilométerre fekvő katonai gyakorlótéren 2020. augusztus 22-én (Fotó: MTI/EPA/Belta pool/Andrej Sztaszevics)