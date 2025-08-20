XIV. Leó pápa egynapos böjtöt és imát kért péntekre a békéért

Egynapos böjtöt és imát kért szerdán XIV. Leó pápa augusztus 22-re a hívőktől a béke érdekében a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ más, háború sújtotta térségeiben.

„Földünket továbbra is háborúk sebzik a Szentföldön, Ukrajnában és sok más régióban (…), ezért felkérek minden hívőt, hogy böjtöléssel és imával töltse augusztus 22. napját” – mondta a katolikus egyházfő vatikáni heti audienciáján.

XIV. Leó azt javasolta a hívőknek, hogy kérjék Istent:

„töltsön el bennünket békével és igazságossággal, hogy letörülhessük az elhúzódó fegyveres konfliktusoktól szenvedők könnyeit”.

A pápa már többször szorgalmazta az ukrajnai háború befejezését, és az ukrán elnök volt az első külföldi vezető, akivel telefonon beszélt.

Júliusban személyesen is találkozott Volodimir Zelenszkijjel.

Tavaly októberben, az Izrael és Hamász palesztin szélsőséges szervezet közötti fegyveres konfliktus kezdetének első évfordulóján az előző egyházfő, Ferenc pápa hirdetett meg különleges böjt- és imanapot.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa (Fotó: MTI/EPA/ANSA POOL/Angelo Carconi)