Svédország légtérfigyeléssel, Észtország pedig egy békefenntartó századdal járulhat hozzá Ukrajna biztonsági garanciáihoz

A kormányfő szerint Svédország egyebek között légtérfigyelési, de szükség esetén haditengerészeti egységeket is tudna nyújtani, függően az általános igényektől és azzal a feltétellel, hogy ezt biztonságos körülmények között tudnák meg tenni.
Kristen Michal észt miniszterelnök pedig jelezte, hogy az Ukrajnát segítő,
úgynevezett tettrekészek koalíciójának tagjaként hazája kész egy békefenntartó századot küldeni Ukrajnába.
A balti ország kormányfője, aki ezúttal a Postimees című újságnak nyilatkozott a keddi európai uniós csúcstalálkozó eredményeiről,
április végén már tett hasonló utalást egy észt kontingensre.
Most mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy korai lenne még megvitatni észt katonák telepítésének kérdését.
A kiemelt kép illusztráció. CV90 típusú gyalogsági harcjármű (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)