Svédország légtérfigyeléssel, Észtország pedig egy békefenntartó századdal járulhat hozzá Ukrajna biztonsági garanciáihoz

Svédország is hozzá fog járulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz – jelentette ki szerdán Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az SR helyi rádió műsorában.

A kormányfő szerint Svédország egyebek között légtérfigyelési, de szükség esetén haditengerészeti egységeket is tudna nyújtani, függően az általános igényektől és azzal a feltétellel, hogy ezt biztonságos körülmények között tudnák meg tenni.

Kristen Michal észt miniszterelnök pedig jelezte, hogy az Ukrajnát segítő,

úgynevezett tettrekészek koalíciójának tagjaként hazája kész egy békefenntartó századot küldeni Ukrajnába.

A balti ország kormányfője, aki ezúttal a Postimees című újságnak nyilatkozott a keddi európai uniós csúcstalálkozó eredményeiről,

április végén már tett hasonló utalást egy észt kontingensre.

Most mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy korai lenne még megvitatni észt katonák telepítésének kérdését.

Kapcsolódó tartalom Egy dnyipropetrovszki és két donyecki települést elfoglalását jelentették be az oroszok Újabb települések kerültek ellenőrzés alá.

A kiemelt kép illusztráció. CV90 típusú gyalogsági harcjármű (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)