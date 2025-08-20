Műsorújság
Svédország légtérfigyeléssel, Észtország pedig egy békefenntartó századdal járulhat hozzá Ukrajna biztonsági garanciáihoz

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.20. 18:52

Külföld

| Szerző: hirado.hu
Svédország is hozzá fog járulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz – jelentette ki szerdán Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az SR helyi rádió műsorában.

A kormányfő szerint Svédország egyebek között légtérfigyelési, de szükség esetén haditengerészeti egységeket is tudna nyújtani, függően az általános igényektől és azzal a feltétellel, hogy ezt biztonságos körülmények között tudnák meg tenni.

Kristen Michal észt miniszterelnök pedig jelezte, hogy az Ukrajnát segítő,

úgynevezett tettrekészek koalíciójának tagjaként hazája kész egy békefenntartó századot küldeni Ukrajnába.

A balti ország kormányfője, aki ezúttal a Postimees című újságnak nyilatkozott a keddi európai uniós csúcstalálkozó eredményeiről,

április végén már tett hasonló utalást egy észt kontingensre.

Most mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy korai lenne még megvitatni észt katonák telepítésének kérdését.

A kiemelt kép illusztráció. CV90 típusú gyalogsági harcjármű (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)

orosz-ukrán háború Kristen MichalUlf Kristersson ÉsztországSvédország

