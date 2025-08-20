Politico: Budapestet tartja első számú esélyesnek a Fehér Ház a csúcstalálkozóra

Sok helyszín szerepel a lehetőségek között Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervezett találkozójának megtartására – jelentette ki Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára kedden az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő arra az értesülésre miszerint a Fehér Ház Budapestet javasolja egy háromoldalú ukrán-orosz-amerikai találkozó helyszíneként azt válaszolta, hogy

„egyetlen helyet sem tud cáfolni, sem megerősíteni”.

Egy másik kérdés válaszolva Karoline Leavitt azt mondta, hogy „sok opcióról egyeztetnek” az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei, a két oldal, azaz Ukrajna és Oroszország képviselőivel.

A Politico forrásai szerint azonban már megvan az első számú választás: a Fehér Ház Budapestet nézte ki a Donald Trump amerikai, Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közötti háromoldalú találkozó helyszínéül. A lap szerint a helyszínválasztásban szerepet játszott Donald Trump közeli, személyes viszonya Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.

Az amerikai titkosszolgálat több helyszínt is felmért a találkozó lehetséges helyszíneként, de a Politicónak két forrás is úgy nyilatkozott, hogy Budapest kezd kirajzolódni az első számú esélyesként.

Putyin állítólag elhangzott javaslatára, miszerint Moszkva is helyet adhatna egy magas szintű találkozónak, a fehér házi sajtótitkár úgy reagált, hogy nem fogja „kiteregetni” Trump elnök és Putyin elnök magánbeszélgetésének tartalmát, azon kívül, amiről maga az amerikai elnök beszámolt.

Emmanuel Macron francia elnök Genfet szerette volna a találkozó helyszínéül. Svájc azóta jelezte is, hogy készek biztosítani a tárgyalás helyszínét, és nem tartóztatnák le Putyint, annak ellenére sem, hogy az orosz elnök tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), amely körözést adott ki ellene.

Leavitt megjegyezte, hogy a kétoldalú orosz-ukrán csúcstalálkozó azt követően került napirendre, hogy mindkét vezető hajlandóságát fejezte ki erre, az előkészítésben pedig az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei vesznek részt.

Az amerikai médiumok közül a CBS jelentette meg azt az értesülést kedden, fehér házi forrásokra hivatkozva, miszerint

egy lehetséges orosz-ukrán-amerikai elnöki találkozó helyeként az amerikai elnöki hivatal a magyar fővárost szeretné, az előkészítésen pedig már dolgozik az elnök biztonságáért felelős szolgálat.

Kiemelt kép: Karoline Leavitt, Donald Trump választási kampányának sajtófőnöke és a Fehér Ház jelenlegi sajtófőnöke (k) megérkezik a republikánus elnökjelölt büntető tárgyalására a manhattani bíróságra, 2024. május 29-én. (Fotó: Doug Mills /Pool/ AFP)