Lezuhant egy orosz drón Lengyelországban – jelentette be a kormányfőhelyettes

Egy légieszköz zuhant le a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban, amelyet orosz drónként azonosítottak – közölte szerdai sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter.

A politikus arra reagált, hogy a fehérorosz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen szerdára virradóan egy azonosítatlan légieszköz zuhant le egy kukoricaföldre. A helyi rendőrség közölte: a tárgy lezuhanása után a lakosok robbanást jelentettek. Több ház ablaka betört, senki sem sérült meg – tudatták.

„Feltehetőleg egy lezuhant drónról van szó”

– mondta el szerda délelőtti sajtóértekezletén Kosiniak-Kamysz.

Hozzátette: folyamatban van a pirotechnikai vizsgálat annak megállapítására, hogy katonai célú drónról van-e szó, vagy csempészetre használták-e. Megjegyezte: nem zárható ki az sem, hogy szabotázsakció történt, és a vizsgálat során „nem szabad kizárni” az esetleges összefüggést sem az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokkal, sem egy orosz provokációval.

Annak kapcsán, hogy szerda délelőtt a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte: sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából nem észleltek határsértést, Kosiniak-Kamysz megerősítette: előzetes elemzés szerint a rádiolokációs rendszerek nem észleltek a lengyel légtér megsértését.

Az adatokat azonban még felülvizsgálják

– tette hozzá.

Kosiniak-Kamysz szerda délután egy újabb sajtóértekezletet tartott, amelyen elmondta: a lezuhant légieszköz egy orosz drón.

„Az Orosz Föderáció provokációjával van dolgunk, egy orosz drónnal”

– fogalmazott.

Elmondta továbbá: az ügy miatt a lengyel nemzetvédelmi minisztérium kapcsolatban van az illetékes hatóságokkal, és tájékoztatták szövetségeseiket is. A lublini ügyészség szerda délután közölte:

előzetes megállapításai szerint a lengyel légtérbe egy robbanófej nélküli katonai drón hatolt be.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en azt írta: a keleti irányból érkező légtérsértés „megerősíti, hogy Lengyelországnak a NATO iránti legfontosabb küldetése a saját területének védelme”.

Pawel Wronski külügyi szóvivő bejelentette: Varsói diplomáciai jegyzékben tiltakozik az orosz félnél a lengyel légtér megsértése miatt.

Kiemelt kép: Rendőrök vizsgálják a helyszínt a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Osinyben (Fotó: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo)