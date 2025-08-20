Lezuhant egy orosz drón Lengyelországban – jelentette be a kormányfőhelyettes

A politikus arra reagált, hogy a fehérorosz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen szerdára virradóan egy azonosítatlan légieszköz zuhant le egy kukoricaföldre. A helyi rendőrség közölte: a tárgy lezuhanása után a lakosok robbanást jelentettek. Több ház ablaka betört, senki sem sérült meg – tudatták.
„Feltehetőleg egy lezuhant drónról van szó”
– mondta el szerda délelőtti sajtóértekezletén Kosiniak-Kamysz.
Hozzátette: folyamatban van a pirotechnikai vizsgálat annak megállapítására, hogy katonai célú drónról van-e szó, vagy csempészetre használták-e. Megjegyezte: nem zárható ki az sem, hogy szabotázsakció történt, és a vizsgálat során „nem szabad kizárni” az esetleges összefüggést sem az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokkal, sem egy orosz provokációval.
Annak kapcsán, hogy szerda délelőtt a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte: sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából nem észleltek határsértést, Kosiniak-Kamysz megerősítette: előzetes elemzés szerint a rádiolokációs rendszerek nem észleltek a lengyel légtér megsértését.
Az adatokat azonban még felülvizsgálják
– tette hozzá.
Kosiniak-Kamysz szerda délután egy újabb sajtóértekezletet tartott, amelyen elmondta: a lezuhant légieszköz egy orosz drón.
„Az Orosz Föderáció provokációjával van dolgunk, egy orosz drónnal”
– fogalmazott.
Elmondta továbbá: az ügy miatt a lengyel nemzetvédelmi minisztérium kapcsolatban van az illetékes hatóságokkal, és tájékoztatták szövetségeseiket is. A lublini ügyészség szerda délután közölte:
előzetes megállapításai szerint a lengyel légtérbe egy robbanófej nélküli katonai drón hatolt be.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en azt írta: a keleti irányból érkező légtérsértés „megerősíti, hogy Lengyelországnak a NATO iránti legfontosabb küldetése a saját területének védelme”.
Pawel Wronski külügyi szóvivő bejelentette: Varsói diplomáciai jegyzékben tiltakozik az orosz félnél a lengyel légtér megsértése miatt.
Kiemelt kép: Rendőrök vizsgálják a helyszínt a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Osinyben (Fotó: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo)