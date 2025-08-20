Izrael a következő hetekben több mint hatvanezer tartalékost vezényelhet a Gázai övezetbe

Az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac jóváhagyta az izraeli hadsereg (IDF) újabb hadműveleti tervét Gáza városára vonatkozóan. A következő szakasz a „Gedeon harci szekerei II.” fedőnevet viseli, és a korábbi, sikeres művelet eredményeire épül.

Az IDF ötféle hadosztályt, 12 dandárharccsoportot és két regionális egységet von be az akcióba, beleértve sorkatonákat és tartalékosokat is, a hadművelet pedig a légierőt, haditengerészetet, mérnöki egységeket és különleges alakulatokat is érint.

A felkészülés már megkezdődött: a Givati-dandár például a héten műveletet hajtott végre Dzsebáliában, de további lépésekre készül még a tartalékosok behívása előtt.

A hadsereg várhatóan 110-130 ezer tartalékost mozgósít,

közülük nagyjából 60 ezren – azaz három dandárnyi és néhány támogató zászlóalj – már szeptember 2. előtt készenlétbe állhatnak.

A szolgálati időt egyénenként 30–40 nappal hosszabbíthatják meg, bár nem mindenkit érint az intézkedés, mivel sokan már több mint 140 napot szolgáltak az év folyamán.

A tartalékosok egy része a reguláris erőket váltja fel, a következő behívási hullámokat októberre, novemberre és 2026 elejére tervezik – számolt be róla az Israel Hayom.

A katonai előrenyomulással párhuzamosan a civil lakosság biztonságát is szem előtt tartják.

Az IDF előzetes figyelmeztetésekkel segíti a civilek evakuálását, és különböző humanitárius lépéseket hajt végre: új elosztóközpontok, tábori kórházak létesülnek, valamint felkészülnek arra is, hogy az Európai Kórház ismét működhessen.

A délre történő lakosságáthelyezés érdekében már megkezdődtek az egyeztetések nemzetközi szervezetekkel is – pozitív visszajelzések érkeztek további kórházak létrehozására és a meglévő infrastruktúra bővítésére.

A központi menekülttáborokban és az Al-Muwasi övezetben vízellátási és orvosi szolgáltatásokat is terveznek kialakítani. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta:

a művelet során kiemelt prioritást élvez a túszok épsége.

A hírszerzéssel szorosan együttműködve dolgoznak azon, hogy elkerüljék az esetleges ártalmakat a még fogságban lévő civilek számára. A hadsereg közlése szerint az eddigi hadműveletek eredményeként Gáza területének 75 százaléka izraeli ellenőrzés alá került, és több mint 2000 Hamász-harcost sikerült semlegesíteni. Az izraeli felderítés becslése szerint a Hamász öt dandárja közül mindössze kettő maradt aktív – ezek közül az egyik Gáza városában, a másik a középső menekülttáborokban.

A cikk szerint az izraeli vezetés abban bízik, hogy a katonai nyomás elősegíti egy politikai megállapodás és a túszok szabadon bocsátásának lehetőségét.

A kiemelt kép illusztráció. Izraeli katonák páncélozott járművekkel Dél-Izraelben (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)