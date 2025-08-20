Európai katonák, amerikai légierő: több forgatókönyv is az asztalon Ukrajna biztonsági garanciáival kapcsolatban

Ukrajna és európai szövetségesei biztatónak tartják Donald Trump amerikai elnök hétfői ígéretét a Kijevnek szóló biztonsági garanciákról, de számos kérdés továbbra is megválaszolatlan. Tisztviselők a Reutersnek elmondták, hogy a Pentagon tervezési gyakorlatokat folytat arról, milyen támogatást nyújthatna Washington a fegyverszállításokon túl.

A Reuters beszámolója szerint Ugyanakkor figyelmeztettek: időbe telik, mire az amerikai és európai tervezők meghatározzák, mi lenne katonailag megvalósítható és a Kreml számára elfogadható.

Az egyik lehetőség az lenne, hogy

európai erőket küldenének Ukrajnába, amelyek felett az Egyesült Államok gyakorolná a parancsnoki irányítást. Ezek a csapatok pedig nem NATO-zászló alatt működnének, hanem saját nemzeti lobogóik alatt.

A Fehér Ház sajtótájékoztatóján közölte: az Egyesült Államok szerepet vállalhat Ukrajna biztonsági garanciáinak koordinálásában. Az orosz külügyminisztérium viszont kizárta, hogy NATO-országok katonái állomásozzanak Ukrajnában egy békemegállapodás biztosítására.

Lehetséges amerikai légi támogatás

Donald Trump kedden kizárta amerikai csapatok bevetésének lehetőségét Ukrajnában, ám úgy tűnt, nyitva hagyta az ajtót másféle amerikai katonai szerepvállalás előtt.

A Fox News „Fox & Friends” című műsorában ugyanis azt mondta, Washington légi támogatást nyújthatna Ukrajnának.

„Ha biztonságról van szó, (az európaiak) hajlandóak embereket küldeni a terepre, mi pedig hajlandóak vagyunk segíteni dolgokban, főként, valószínűleg a levegőből, mert olyan eszközeink vannak, amilyenek senki másnak nincsenek, tényleg nincsenek”

– fogalmazott Trump.

Az amerikai légi támogatás többféleképpen valósulhatna meg: például több légvédelmi rendszer biztosításával Ukrajnának, vagy az amerikai harci repülőgépekkel történő repülési tilalom érvényesítésével.

2022 óta az Egyesült Államok milliárd dollár értékben szállított fegyvereket és lőszert Kijevnek. A Trump-adminisztráció rövid időre felfüggesztette ezeket a szállításokat – többek között a Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti feszült Fehér Ház-beli találkozót követően februárban, majd ismét júliusban. A szállítások azóta újraindultak, Trump pedig ígéretet tett arra, hogy fegyvereket küld, elsősorban védelmi célúakat, hogy segítse a háború sújtotta országot.

Újabb forduló

Szerdán egy virtuális találkozó keretei között egyeztetnek a NATO katonai vezetői, ahol az ukrajnai helyzetre és a lehetséges továbblépésekre összpontosítanak.

Alexus Grynkewich amerikai légierős tábornok, aki a NATO európai műveleteit is felügyeli, tájékoztatja majd a vezérkari főnököket Trump és Putyin múlt heti alaszkai találkozójáról.

Egy amerikai tisztviselő közölte: Dan Caine amerikai tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke várhatóan részt vesz a találkozón. A tisztviselő hozzátette: Caine kedden este Washingtonban külön is egyeztet néhány európai kollégájával.

Donald Trump sürgeti a gyors megoldást Európa legsúlyosabb, 80 éve zajló háborújának lezárására. Kijev és szövetségesei ugyanakkor attól tartanak, hogy az elnök Oroszország feltételei szerint akarhat megállapodást, miután múlt héten nagy pompával fogadta Putyint.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia, Donald Trump amerikai elnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Mark Rutte NATO-fõtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)